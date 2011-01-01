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Dünya

SARI DENİZ'DE KARGO GEMİSİ BATTI PEKİN (A.A)

01 Ocak 2011 09:16

-SARI DENİZ'DE KARGO GEMİSİ BATTI PEKİN (A.A) - 01.01.2011 - Kuzey Kore'ye ait bir kargo gemisinin Sarı Deniz'de batması sonucu 2 denizci öldü, 15 denizci ise kayboldu. Şinhua haber ajansı, Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki arama kurtarma merkezi yetkililerine dayandırarak verdiği haberde, "Kang Bong" adlı geminin yüksek dalga nedeniyle su alması sonucu battığını belirtti. Çin'in Lianyungang limanından 190 km mesafede batan gemide bulunan 20 denizcinin 2'sinin öldüğü, 3'ünün yardıma gelen gemi ve helikopterler tarafından kurtarıldığı belirtilen haberde, bölgedeki hava koşullarının kayıp 15 kişinin aranmasını zorlaştırdığı kaydedildi.

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