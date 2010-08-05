Sarı Deniz'de gerginlik devam ediyor

T24- Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Kuzey Kore geçen ay nükleer silah kullanma tehdidinde bulunmuştu ve son olarak da Sarı Deniz'de bir savaş gemisinin batırılmasından Kuzey Kore'yi sorumlu tutan Güney Kore, bölgede tarihinin en büyük deniz tatbikatını yapıyor.





Beş gün sürecek tatbikata, 29 savaş gemisi, 50 savaş uçağı ve dört bin personelin katıldığı bildiriliyor.





Askeri yetkililer tatbikatta aidiyeti konusunda Kuzey Kore'yle uzlaşmazlık yaşanan bölgede gerçek mermilerin kullanılacağını da açıkladı.





Kuzey Kore, Güney'in savaş gemisini batırdığı iddialarını reddediyor ve tatbikatı da kışkırtma olarak değerlendiriyor.





Pyongyang, fiziki karşılık verme tehdidinde de bulundu ve sivil gemilere bölgeden uzak durmaları çağrısı yaptı.





Güney Koreli askeri yetkililer, tatbikatın özünde savunma amaçlı olduğunu söylüyor.





Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir yetkili Yonhap Ajansı'na, ''tatbikatın düşmanın asimetrik provokasyonlarına karşılık verme kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğini'' açıkladı.





Kuzey Kore, bu hafta tartışmalı deniz sınırı yakınında tatbikata hazırlanan Güney Kore'yi misillemeyle tehdit etti.





Kuzey Kore ordusundan yapılan açıklamada, tatbikatın düşüncesizce planlanmış provokatif bir haraket olduğu belirtildi.





Açıklamada ayrıca tüm sivil gemilerden Güney Kore sınırı yakınından uzak durmaları istendi.



Güney Kore Perşembe gününden itibaren Kore Yarımadası'nın Batı kıyısında denizaltılarca düzenlenebilecek saldırıları önleme amaçlı bir tatbikat düzenlemeyi planlıyor.



Kuzey Kore geçen ay da Güney Kore'yle Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede düzenledikleri ortak tatbikata tepki göstermiş, gerekirse nükleer silah kullanma tehdidinde bulunmuştu.



Mart ayından bu yana gerilim yüksek





Geçen Mart ayında Güney Kore donanmasına ait bir geminin batırılması ardından Kore Yarımadası'nda gerilim artmış durumda.



Güney Kore'ye ait 1200 tonluk Cheonan adlı savaş gemisi iki Kore arasındaki tartışmalı deniz sınırı yakınlarında batmış ve 46 Güney Koreli denizci ölmüştü.



ABD ve Güney Kore geminin Kuzey Kore'nin saldırısı sonucu battığını savunuyor, Kuzey Kore ise bu iddiayı reddediyor.



Uluslararası bir soruşturma komisyonu geminin Kuzey Kore tarafından batırıldığı sonucuna varmış ancak kendi soruşturmasını yapmak isteyen Kuzey Kore komisyonun kararını kabul etmemişti.



Güney Kore de Kuzey Kore'nin olayın soruşturacak bir heyeti ülkeye gönderme önerisine olumlu yanıt vermemişti.



1950'de başlayıp 1953'te bir ateşkesle sona eren savaş sonrası bir barış anlaşması imzalanmadığından, iki ülke teknik olarak hala savaşta.



