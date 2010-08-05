Sarı Deniz'de gerginlik devam ediyor

T24- Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Kuzey Kore geçen ay nükleer silah kullanma tehdidinde
bulunmuştu ve son olarak da Sarı Deniz'de bir savaş gemisinin batırılmasından Kuzey Kore'yi sorumlu tutan
Güney Kore, bölgede tarihinin en büyük deniz tatbikatını yapıyor.
Beş gün sürecek tatbikata, 29 savaş gemisi, 50 savaş uçağı ve dört bin
personelin katıldığı bildiriliyor.
Askeri yetkililer tatbikatta aidiyeti konusunda Kuzey Kore'yle uzlaşmazlık
yaşanan bölgede gerçek mermilerin kullanılacağını da açıkladı.
Kuzey Kore, Güney'in savaş gemisini batırdığı iddialarını reddediyor ve
tatbikatı da kışkırtma olarak değerlendiriyor.
Pyongyang, fiziki karşılık verme tehdidinde de bulundu ve sivil gemilere
bölgeden uzak durmaları çağrısı yaptı.
Güney Koreli askeri yetkililer, tatbikatın özünde savunma amaçlı olduğunu
söylüyor.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir yetkili Yonhap Ajansı'na, ''tatbikatın
düşmanın asimetrik provokasyonlarına karşılık verme kapasitesini güçlendirmeyi
hedeflediğini'' açıkladı.
Kuzey Kore, bu hafta tartışmalı deniz sınırı yakınında tatbikata hazırlanan
Güney Kore'yi misillemeyle tehdit etti.
Kuzey Kore ordusundan yapılan açıklamada, tatbikatın düşüncesizce planlanmış
provokatif bir haraket olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca tüm sivil gemilerden Güney Kore sınırı yakınından uzak
durmaları istendi.
Güney Kore Perşembe gününden itibaren Kore Yarımadası'nın Batı kıyısında
denizaltılarca düzenlenebilecek saldırıları önleme amaçlı bir tatbikat
düzenlemeyi planlıyor.
Kuzey Kore geçen ay da Güney Kore'yle Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede
düzenledikleri ortak tatbikata tepki göstermiş, gerekirse nükleer silah kullanma
tehdidinde bulunmuştu.
Mart ayından bu yana gerilim yüksek
Geçen Mart ayında Güney Kore donanmasına ait bir geminin batırılması ardından
Kore Yarımadası'nda gerilim artmış durumda.
Güney Kore'ye ait 1200 tonluk Cheonan adlı savaş gemisi iki Kore arasındaki
tartışmalı deniz sınırı yakınlarında batmış ve 46 Güney Koreli denizci
ölmüştü.
ABD ve Güney Kore geminin Kuzey Kore'nin saldırısı sonucu battığını
savunuyor, Kuzey Kore ise bu iddiayı reddediyor.
Uluslararası bir soruşturma komisyonu geminin Kuzey Kore tarafından
batırıldığı sonucuna varmış ancak kendi soruşturmasını yapmak isteyen Kuzey Kore
komisyonun kararını kabul etmemişti.
Güney Kore de Kuzey Kore'nin olayın soruşturacak bir heyeti ülkeye gönderme
önerisine olumlu yanıt vermemişti.
1950'de başlayıp 1953'te bir ateşkesle sona eren savaş sonrası bir barış
anlaşması imzalanmadığından, iki ülke teknik olarak hala savaşta.