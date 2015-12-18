Misafir olduğu evin sahibine oral seks yapan gence 18 ay hapis cezası verildi

İskoçya’da barda tanıştığı bir erkeğe, sarhoşken oral seks yapan Dale Everard isimli genç 18 ay hapise mahkum edildi. Olay için polis şefi Craig McSherry, "Bu sağduyu gerektiren ciddi bir suçtu ve cinsel bir saldırıydı" dedi.

GZone’un haberine göre bir gece kulübünde tanıştığı çift ile eğlenen ve sarhoş olan Everard, geceyi isimlerini vermek istemeyen çiftin evinde sonlandırıp, sarhoş erkeğe oral seks yapınca hapis cezası aldı.

Mahkemede sunulan ifadelere göre olay şöyle gelişti:

Gece eğlenmeye çıkan ve isimlerini vermek istemeyen çift, gece kulübünde içki almaya başladıktan sonra eşcinsel bir genç ile tanıştılar. Dale Everard isimli 22 yaşındaki genç çiftle sohbet edip eğlenirken alkol dozunu fazla kaçırıp sarhoş oldu. Çiftin de sarhoş olması sonucunda taksiyle çiftin evine giden Everard, evde de eğlendikten sonra uyuya kaldı.

Kız arkadaşı ve yeni tanıştığı Dale’in salonda kanepelerde uyuyakaldığını gören mağdur, kıyafetlerini bile çıkarmadan zar zor yatak odasına giderek kendini yatağa atmasıyla uyuyakaldı. Bir süre uyuduktan sonra birinin kendisine oral seks yaptığını fark ederek uyanan mağdur, önce kız arkadaşından şüpheleniyor, ancak gözlerini açtığında bu kişinin Dale olduğunu farketmesiyle polisi arayarak suç duyurusunda bulunuyor.