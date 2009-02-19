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Dünya

Sarhoş yolcuya rekor tazminat!

ABD’de, sarhoşken metro hattına düşen ve üzerinden tren geçince ayağının bir parçası kopan kişi, 2.3 milyon dolar tazminat kazandı

19 Şubat 2009 02:00

ABD’de mahkeme jürisi, sarhoşken metro hattına düştükten sonra trenin üzerinden geçmesi sonucu ayağının bir parçası kopan Dustin Dibble adlı adama 2,3 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.
Dibble, 2006 yılının nisan ayında New York metrosunun Union Spuare istasyonunda meydana gelen olay sırasında zil zurna sarhoş olduğunu kabul etti, ancak hiçbir şey hatırlamadığını ifade etti. Dibble’ın avukatı ise trenin
makinistinin 55 metre ötede yerde yatan müvekkilini gördükten sonra treni durdurmak için yeterince zamanı olduğunu ifade etti. Mahkeme jürisi, ifadelerden sonra New York Kenti Ulaşım bürosunun sorumluluğunun büyük olduğuna karar vererek Dibble’a 2,3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Ulaşım bürosu sözcüsü, avukatlarının jürinin kararını inceleyeceklerini söyledi.

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