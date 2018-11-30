Sarhoş pilota hapis cezası

T24 Haber Merkezi

Japonyalı bir pilot, görevli olduğu bir uçuştan önce alkol limitinin 9 kat üzerinde olduğu için 10 aylık hapis cezasına çarptırıldı.

42 yaşındaki pilot Katsutoshi Jitsukawa, Japon Havayolları adına Londra'dan Tokyo'ya bir uçuş gerçekleştirecekti. Uçuş ekibini uçağa taşıyan otobüsün şöförü pilotun nefesi alkol koktuğu için polisi aradı. Polis uçuştan kısa süre önce Jitsukava'ya bir alkol muayenesi yaptı ve pilot alkol limitinin 9 kat üzerinde çıktı.

Japon yayın kuruluşu NHK'nın haberine göre pilot uçuştan bir gün önce iki şişe şarap ve bir sürahi dolusu bira içti.

Jitsukawa muayeneden sonra gözaltına alındı ve geçtiğimiz perşembe 10 aylık bir hapis cezasına çarptırıldı.