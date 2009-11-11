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Dünya

Sarhoş pilot havalanmadan yakalandı

İngiltere'de Londra - Chicago seferini yapacak olan uçağın pilotunun sarhoş olduğu tespit edildi.

11 Kasım 2009 02:00

Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'daki Heathrow Havaalanı'nda bir pilot, sarhoş olduğu kuşkusuyla gözaltına alındı.

Scotland Yard Sözcüsü, 51 yaşındaki pilotun, şikayet üzerine dün alkol testi için polis karakoluna götürüldüğü söyledi.

Sözcü, adını ve hangi havayolu şirketinde çalıştığını açıklamadığı pilotun, kefaletle serbest bırakıldığını ve halen Birleşik Krallık'ta olduğunu bildirdi.

İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesi ise, pilotun ABD'nin United Airlines şirketinde çalıştığını ve şirketin Londra-Chicago seferini yapacak uçakta bulunan 100 yolcunun, pilotun 'hasta' olduğunu söyleyerek uçağı terk ettiğini bildirdi.

Bu arada United Airlines, Londra'da sarhoş olduğu kuşkusuyla gözaltına alınan pilotunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

UAL Şirketler Grubu Sözcüsü Megan McCarthy, gruplarına bağlı olan United Airlines'ın 51 yaşındaki pilotunun görevden alındığını belirterek, güvenliğin kendileri için en yüksek öncelik olduğunu söyledi.

United Airlines'ın Chicago'ya kalkacak Boeing 767 tipi uçağında 124 yolcu ile 11 mürettebat bulunduğu ve yolcuların başka uçuşlara yönlendirildiği kaydedildi.

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