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Dünya

Sarhoş kuşlar trafiği felç etti!

Avusturya'da bir sığırcık kuşu sürüsünün otoyol üzerinde ‘dökülmesi' sonucunda kilometrelerce trafik oluştu

07 Ekim 2016 00:25

Avusturya'da Inzersdorf ve Vösendorf bölgesini bağlayan bir otoyol üzerine dökülen sığırcık kuşu sürüsü kaosa neden oldu. 

Fermente olmuş yemişleri yemesi nedeniyle sarhoş olabileceği belirtilen kuş sürüsü, arabalara çarparak bölgede kilometrelerce trafik oluşturdu. Görgü tanıkları yaşadıkları olayı ‘korku filminden çıkmışçasına' ürkütücü bir sahneye benzetti.

 

Kuşbilimciler kuşların fermente olan meyveleri yemiş olabileceklerini söyledi

 

Sputnik'in haberine göre, görgü tanıkları sıra dışı durum hakkında sosyal medya üzerinden ‘kuşlar uçuş testinden geçiyor' gibi yorumlar yaparken, kuşbilimciler kuşların yola ‘dökülme' nedeninin fermente olan ve içerisinde doğal olarak alkol barındıran meyve yemişlerini tüketmesi nedeniyle sarhoş olmuş olabileceklerini belirtti. Bilim insanları, sarhoşluğun yanı sıra yağmurlu ve sisli havanın da kafalarının karışmasına neden olduğunu, yol üzerinde ne yapacaklarını bilememeleri üzerine de arabalara çarptıklarını söyledi.

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