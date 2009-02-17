Sarhoş bakan istifa etti

Sarhoşluk iddialarını yalanlayan Şoiçi, istifa kararına karşın, ek bütçenin onaylanmasının beklendiği nisan ayına kadar görevde kalacağını belirtmişti ancak baskılara dayanamayıp bugün istifasını sundu.Şoiçi, G-7 basın toplantısından önce içki içmediğini, ancak cuma günü katıldığı bir partide şarap içtiğini ve bununla birlikte çok sayıda soğuk algınlığı ilacı aldığını belirterek, içki ve ilaç karışımının yol açtığını savunduğu yaşananlardan ötürü üzgün olduğunu söylemişti. Muhalefet, bakanın istifa etmesini istemişti.Şoiçi Nagakava, Roma'daki G-7 toplantısı çerçevesinde, Japonya Bankasının yöneticisi Masaaki Şirakava ile birlikte geçen cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında sözü ağzında gevelemişti. Toplantı sırasında Şoiki'nin başı önüne düşmüş, gözleri kapanmış ve Masaaki'ye yöneltilen bir sorunun kendisine sorulduğunu sanmıştı.