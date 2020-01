Sare Davutoğlu'ndan kadın cinayetleri için seferberlik çağrısı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, kadına yönelik cinayetle mücadele için seferberlik çağrısında bulundu.

Sare Davutoğlu, çeşitli programlara katılmak için Konya'ya geldi. İlk olarak KTO Karatay Üniversitesi'ndeki sergiye katılan Davutoğlu, daha sonra El-Bir Yardımlaşma Derneği ile AKP Konya Kadın Kolları tarafından hazırlanan Suriyeli sığınmacı çocukları kıyafet dağıtım törenine katıldı. Tören, derneğe bağlı İkbal İlim Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Davutoğlu'ndan kadın cinayetleri için seferberlik çağrısı

Sare Davutoğlu, buradaki tören ardından gönüllü kadınlar tarafından oluşturulan Huzur Akademisi adlı platformun Konevi Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Huzurlu Topluma Doğru 1 Adım' toplantısına katıldı. Buradaki konuşmasına Mersin Tarsus ilçesinde Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Özgecan Aslan’ın vahşice öldürülmesine değinerek başladı. Kadın cinayetleri için seferberlik çağrısında bulunan Davutoğlu, şunları söyledi:

"Bugün burada kadın, aile, çocuklarımızı, her şeyden önce geleceğimizi konuşmak için toplandık. Ancak iki gündür yaşadıklarımız, okuduklarımız içimize bir ateş gibi düştü ve yüreğimizi yakıyor. Özgecan'ınımız canımızdan kopan bir parça oldu. Elbet hiç bir habersadece haber değil. Hiçbir olay sadece bir rakam değil. Uzakta yaşanan bir acı, sadece düştüğü yeri yakıp geçen bir ateş değil. Her yaşanan olayda nice saklı acılar var. Ama Özgecan'ın yaşadıklarını hepsinden acı oldu. Okuduklarımıza inanmak istemedik. Duyduklarımızın gerçek olmaması için dua ettik. Tek tesellimiz faillerin hemen emniyet mensupları tarafından bulunup adalete teslim edilmesi oldu. Şimdi hep birlikte çevremize, yakınlarımıza, uzaklarımıza her şeyden önce kendimize bakma vakti. Bu acıların yaşanmaması, hepimizin yüzünü öne eğdiren bu insanlık dışı cinayetleri dur diyebilmek için seferberlik başlatma vakti. İşte bugün burada bir daha olmasın diye gönlümüzdekileri, aklımızdaki ortaya koyacak ve bir çıkış arayacağız.''

‘İktidarı, muhalefetiyle mücadele’

Özgecan için herkesin Fatiha okumasını isteyen Davutoğlu, "Ama hepsinden önce sizden bir Fatiha rica ediyorum. Özgecan evladımız ve onun gibi cinayete kurban giden kadınlarımız için bir dua bağışlayalım diyorum. Bu duaları eylemlerle, seferberlikle taçlandırıp, içimizde asla kabuk bağlamayacak bir yara olan kadına şiddette mücadele için hepimiz el ele vermeliyiz. İktidarıyla, muhalefetiyle, resmi görevlileriyle, sivil toplumuyla, kadınıyla, erkeğiyle hep birlikte mücadele etmeliyiz" diye konuştu.



Sare Davutoğlu, programdan sonra Antalya'da bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanına gitmek için kentten ayrıldı. Davutoğlu, çifti daha sonra vahşice öldürülen Özgecan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunmak için Mersin'e geçeceği belirtildi.