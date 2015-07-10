Sare Davutoğlu: Kadına şiddet demek konuyu büyütüyor, kadın cinayeti dedikçe cinayetler artıyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun eşi Doktor Sare Davutoğlu, kadına şiddetle ilgili olarak “Ben kadına şiddet dememizin de bu konuyu büyüttüğü kanaatindeyim. Şiddeti bir bütün olarak ele almamız lazım” diye konuştu.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan’a konuşan Sare Davutoğlu, “İnsanlar arasındaki muhabbeti, merhameti, saygıyı arttırmaktır esas olan. Olumsuzu önde tutarak bu sorunu çözemeyeceğimizi aslında hepimiz görmüş olduk. Kadın cinayetleri dedikçe cinayetler neredeyse arttı, bana öyle geliyor” dedi.

Serpil Çevikcan’ın Sare Davutoğlu’yla yaptığı söyleşinin ilgili kısmı şöyle:

Kadına şiddet konusuna yaklaşımınız daha bütüncül sizin değil mi?

Ben kadına şiddet dememizin de bu konuyu büyüttüğü kanaatindeyim. Şiddeti bir bütün olarak ele almamız lazım. İnsanlar arasındaki muhabbeti, merhameti, saygıyı arttırmaktır esas olan. Olumsuzu önde tutarak bu sorunu çözemeyeceğimizi aslında hepimiz görmüş olduk. Kadın cinayetleri dedikçe cinayetler neredeyse arttı, bana öyle geliyor. Aileden başlayarak, okullarımızda ve her bir kurumumuzda şiddetin önüne geçecek bir sisteme kavuşmamız lazım. O kanonik yapı burada da aslında devreye giriyor.

Şiddet görüp, yardım istemeye gelenler oluyor mu?

Burada çok nadir. Ama mitinglerde yardım isteyenler oldu. Aile Bakanlığı’mıza bildiriyoruz. Bir tane hastanın ağabeyi, bir namus cinayeti olabileceği yönünde geldi bana, ‘Ne olur bunu korumaya alın. Aile büyükleri karar verdiler’ dedi.