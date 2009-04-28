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Spor

Şardan'dan Korkmaz'a destek

28 Nisan 2009 19:08


Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yiğit Şardan, teknik direktörleri Bülent Korkmaz'dan çok çabuk vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Lig TV'ye açıklamada bulunan Şardan, sezon başından yana bir çok şanssızlığı bir arada yaşadıklarını belirterek, ''Ankaraspor maçında da iyi maç çıkardık. Şanssızlıklar nedeniyle Mehmet Topal ve Semih stoperde birlikte oynamak zorunda kaldı. Bu takımda Kewell bile stoper olarak oynadı. Elimizden gelenin en iyisin yapmaya çalışıyoruz'' dedi.

Şardan, Bülent Korkmaz'a yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine, ''Bülent hoca ile devam ediyoruz, güveniyoruz. Bu kadar çabuk vazgeçmeyiz Bülent hocadan'' ifadesini kullandı.

Yiğit Yardan, şampiyonluk yarışından kopmalarıyla ilgili soruyu da ''Az da olsa Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma şansımızın olduğunu düşünüyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı.

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