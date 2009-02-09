Şarbon paniği yaratan mektup ABD'den

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda önceki gün şarbon paniği yaşanmasına neden olan mektubun, YARSAV (Yargıçlar ve Savcılar Birliği) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’na gönderildiği ortaya çıktı. Zarfın üzerinde mektubun ABD’den gönderildiğini gösteren bir damga olduğu öğrenildi.



Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Eminağaoğlu, önceki gün odasında üzerinde kendi ismi yazan mektubu açarken zarfın içinden çıkan beyaz bir toz masaya döküldü. Eminağaoğlu bunun üzerine bu maddenin şarbon olacağından şüphelenerek durumu hemen personele bildirdi. Eminağaoğlu’nun odası kilitlenerek, polise ve sivil savunma bölge müdürlüğüne haber verildi. Olay yerine gelen Nükleer Biyolojik Kimyasal uzmanları özel kıyafetlerle odada inceleme yaptı. Zarf incelenmek üzere Ankara Numune Hastanesi’ne gönderilirken, Eminağaoğlu’nda herhangi bir sağlık problemine ise rastlanmadı. Eminağaoğlu’nun odası zarftan çıkan maddenin türü belirleninceye kadar kilitlendi.



Muhalefetiyle tanınıyor



YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, hükümete ve Adalet Bakanlığı’na muhalefetiyle biliniyor. Eminağaoğlu, son olarak eski Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun evinin Ergenekon soruşturması kapsamında aranmasından sonra basın toplantısıyla gündeme gelmişti. Eminağaoğlu, Yargıtay Binası’ndaki basın toplantısında, Ergenekon soruşturması içindeki hukuksuzluklara dikkat çekmişti.

