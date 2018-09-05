Şarbon hastalığı alanında uzman profesör uyardı; sütte de risk var

Et ve Balık Kurumu’nun Brezilya’dan ithal ettiği etlerde şarbon basili saptandı. Ankara ve Sivas’ın ardından İstanbul’da da şarbon alarmı vatandaşları tedirgin etti. Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Şarbon hastalığı alanında uzman Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görevli bir profesörün 'Sütte de risk var' iddiasını köşesine taşıdı. Süt ve süt ürünlerini yememeye karar verdiğini belirten Yılman, "Herkesin kendince önlem alması gerektiğini söyleyen uzman kişiye göre sadece et değil, şarbon tehlikesi taşıyan süt ve ürünleri de aynı riski taşıyormuş. Çiğ sütle yapılma ihtimali yüksek olduğundan özellikle dondurmadan uzak durmak gerekiyormuş" diye yazdı.

Yazar Yılman'ın süt ve süt ürünlerinde de şarbon tehlikesinin bulunmasına yönelik iddiaya yer verdiği yazısı şöyle:

"Dondurmada da şarbon tehlikesi olabilir mi?



Sizi bilmem ama ben şahsen korktum. Ve bir süreliğine eti hayatımdan çıkardım.

Hatta dün WhatsApp gruplarında dolaşıma sokulanları okuduktan sonra süt ve süt ürünlerini de yememeye karar verdim.

Diyebilirsiniz ki; “Abartıyorsun Sevilay!”

Hayır abartmıyorum.

Çünkü uzman olduğu alan Şarbon Hastalığı olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görevli bir hoca “Sütte de risk var” demiş bir arkadaşıma.

Bilmiyorum ne kadarı doğru ya da değil ama adının açıklanmasını istemeyen profesöre göre süt ve ürünlerinin tüketimi de çok mühim.

Herkesin kendince önlem alması gerektiğini söyleyen uzman kişiye göre sadece et değil, şarbon tehlikesi taşıyan süt ve ürünleri de aynı riski taşıyormuş.

Çiğ sütle yapılma ihtimali yüksek olduğundan özellikle dondurmadan uzak durmak gerekiyormuş.

Nereden alınırsa alınsın, hangi marka olursa olsun sütün mutlaka ama mutlaka kaynatılmasının riski azaltan bir yol olduğunu da eklemiş uyarılarına...

Etle ilgili de bir sürü şey aktarmış hoca ama onlar zaten günlerdir yazılıp çizildiği için burada tekrar etmeye gerek duymuyorum.

Az bilinen mesele süt özellikle de dondurma olduğu için altını kalın kalın çizmek istedim.

Aman dikkat!"

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