Saraylarda 'Koronavirüs' önlemi: Dolmabahçe ilaçlandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde binlerce insanın ölümüne yol açan Koronavirüs nedeniyle İstanbul'daki saraylar ve müzelerde dezenfeksiyon işlemleri artırıldı. Bu kapsamda Dolmabahçe Sarayı'nın bahçe ve iç kısımları ekipler tarafından ilaçlandı.

Koronavirüs'e karşı çok sayıda turistin ziyaret ettiği saray ve müzelerde tedbirler artırıldı. İstanbul'da saray ve müzelerde daha önce altı ayda bir yapılan dezenfeksiyon işlemleri ayda bir yapılmaya başladı. Bu kapsamda Dolmabahçe Sarayı'na gelen altı kişilik ekip bahçede ve sarayın iç kısmında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

"İlacın insan sağlığına hiçbir zararı yok"

Yapılan dezenfeksiyon işleminde kullanılan ilacın insan sağlığına zararı olmadığını ifade eden Dolmabahçe Sarayı Dış Hizmetler Sorumlusu Metin Güllü, "Koronavirüs sonrasında dezenfeksiyon işlemlerini ayda bir yapmaya başladık. Bugün Dolmabahçe Sarayı'nın metal salonundan başladık. Bu Koronavirüs'ü için gerekli önlemleri için dezenfeksiyon ilacımızı kullanmaya başladık. Yüzde 100 yerli bir yapımdır. İnsan sağlığına, hamilelere, çocuklara hiçbir zararı yoktur. Hiçbir objeye de zararı yoktur. Sağlık Bakanlığı'ndan onayı mevcuttur. Bu çalışmamız 6 kişiyle devam ediyor. Eskiden 6 ayda, bir senede yaptığımız ilaçlamayı şimdi ayda bir yapıyoruz. Bundan sonra ana kapımızdan başlamak üzere, harem bölümüne kadar bu ilaçlamayı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Virüs salgınına karşı ilaçlı dezenfeksiyon işleminin Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı müze ve saraylarda devam edeceği öğrenildi. (DHA)