‘Sarayın gerçek maliyeti 5 milyar lira’

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Ak Saray” diye de adlandırılan yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın gerçek maliyeti ile ilgili hükümet kanadından gelen açıklamaların doğru olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı’nda kullanılan malzemenin “özel imalat” olduğuna dikkat çeken Candan, “Kaç-Ak Saray her şeyiyle özel imalat. Açıklandığı gibi maliyeti 1.5 milyar değil, 5 milyar liradır” iddiasında bulundu.

Mimarlar Odası yöneticileri, düzenledikleri basın toplantısında Ak Saray’ın maliyetine ilişkin yaptıkları çalışmaların sonuçlarını açıkladı.

Ankara Şube Başkanı Candan, binanın dört katının kot altına dört katının da yer yüzüne inşa edildiğini belirterek yapıdaki oda sayısının açıklandığı gibi 1000 değil en az 2 bin olduğunu söyledi. Sarayın fotoğrafını pul olarak basan PTT’ye mahkeme kararıyla birlikte yazı yazdıklarını belirten Candan, gerekirse hukuki yollara başvuracaklarını kaydetti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, bina için verilen iskanda metrekare birim fiyatının 800 TL olarak göründüğünü belirten Candan, “Tüm binanın da 1.5 milyar TL’ye mal olduğu açıklanmıştı. Buna göre metrekare fiyatı 5 bin TL oluyor. Ancak biz biliyoruz ki Kaç-Ak Saray her şeyiyle özel imalat. Bu durumda metrekare maliyeti en az 10 bin TL’ye yükseliyor” diye konuştu.

45 milyon liralık yol, 25 milyon liralık kavşak

Yerleşkeye ulaşım için yollar ve katlı kavşaklar yapıldığını belirten Candan, “Hesaplamalarımıza göre Kaç-Ak Saray’a 45 milyon TL’lik yol, 25 milyon TL’lik de katlı kavşak yapıldı. Kaç-Ak Saray’ın peyzajı için Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ve ANFA aracılığıyla çok sayıda ağaç ithal edildi. Geçtiğimiz mayıs ayında ihaleleri yapıldı. Edindiğimiz bilgilere göre ana binanın terasında toplam maliyeti 2 milyon TL olan 150 tane ağaç bulunuyor” dedi. Candan, yapılan tüm bu hesaplamaların ardından Ak Saray’ın maliyetinin 5 Milyar düzeyine çıktığını söyledi. Candan, bölgenin maketini göstererek “Burada Atatürk’ün evi kendi mekânında bir sığıntı durumuna düşürülmüş. Ancak Marmara Köşkü ve Marmara Havuzu yok. Biz bu iki yapı için kaygılıyız. Bu yapılar tehdit altında” diye konuştu.