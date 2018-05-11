'Saray'ın bulunduğu Atatürk Orman Çiftliği arazisine güvenlik yerleşkesi; uçaklar için radar kurulacak

Beştepe’deki Atatürk Orman Çiftliği alanına yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra gündeme gelen güvenlik kaygılarını gidermek için Gazi Orduevi alanında sığınak ve radarın da yer aldığı bir güvenlik yerleşkesi yapılacağı belirtildi.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içerisinde kalan Gazi Orduevi’nin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi 18 Nisan’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından onaylandı.

Plan, 7 Mayıs günü Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından askıya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, plan değişikliği, içinde sığınak ve radar bulunan bir yapılaşma amacıyla yapıldı. Dört katlı binaların da yer aldığı kompleks, Saray’ın güvenliğini sağlama amaçlı yapıları içeriyor.



İmar planı değişikliği, 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı içindeki Gazi Orduevi bölgesinin değişik tanımlamalarla yapılaşmaya açılmasını kolaylaştıracak. “Yerleşim yerlerinin içinde, yakınında, etkileşim alanında kalan veya kalması muhtemel, sit alanlarının, tarihi ve doğal varlıkların, kültür ve doğal varlıkların korunur ve sürdürülebilir olmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan imar planları” olarak bilinen koruma amaçlı imar planı uygulaması Atatürk Orman Çiftliği’nde Saray inşaatı ve ANKAPARK ile sonuçlanan yapılaşmanın ilk adımlarından biri olarak biliniyor.



Ankara’nın yüksek bir bölgesinde olması nedeniyle stratejik konuma sahip Gazi Orduevi, Başbakanlığı döneminden bu yana AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeminde oldu. Beştepe’de Başbakanlık konutu olarak başlayan inşaat sırasında Gazi Orduevi’nin yerleşkeye katılması isteği Genelkurmay Başkanlığı’na iletildi. Ankara’da kulislere yansıyan bilgilere göre, reddedilen bu istek, bina Cumhurbaşkanlığı konutuna dönüştürülünce bir kez daha yinelendi. Ankara'nın Cumhuriyet'i simgeleyen önemli yapılarından olan Gazi Orduevi'nin, Devlet Konukevi yapılması istemini Genelkurmay bir kez daha kabul etmedi.