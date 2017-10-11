'Saray'ın araba sevdası': 2'si limuzin 14 zırhlı araç, 28 cip, 30 motosiklet...

Cumburbaşkanlığı Sarayı'nın garajında 2’si limuzin 14 zırhlı araç, 28 4x4 cip, 30 motosiklet olmak üzere toplam 268 araç yer alıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı giderleri için “itibardan tasarruf olmaz” açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emrinde 268 tane araç olduğu ortaya çıktı. Araçların sigorta işlemleri için açılan hizmet alımı resmi ihale dosyalarına göre, Cumhurbaşkanlığı’nın envanterinde 2’si limuzin olmak üzere 14 tane zırhlı araç, 28 tane 4x4 cip, 6 tane ambulans, iki tane itfaiye, 30 tane motosiklet var. Makam aracı olarak da kullanılan Mercedes S600 zırhlı araçların bir taresinin piyasa değeri 1 buçuk milyon. Araçların 83 tanesi Volkswagen, 33 tanesi Mercedes, 10 tanesi Audi marka. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde de kullanımda olan bir araçta 283 bin TL değerinde özel amaçlı görüntüleme ekipmanı, zırhlı cip’lerde 315 bin TL değerinde Jammer ve radyasyona karşı koruyucu özelliği olan filtreli cam takılı. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde yapılan son ihale 115 aracı, Erdoğan döneminde yapılan ilk ihale ise 136 aracı kapsıyor. Erdoğan döneminde yapılan 3 ihalede araç sayısı 136’tan 268’e çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin açtığı Zorunlu Mali Sorumluluk ve Kasko Sigortası hizmet alımı ihalelerine ilişkin resmi dosyalarda, Saray’ın kontrolündeki araç sayısı, araçların marka ve modelleri, iç donanımları ortaya çıktı. Son kasko ihalesi 7 Aralık 2016’da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği İdari ve Mali İşler Başkanlığı’nda yapıldı.

Chevrolet de var

Araç filosunun en önde markası Volkswagen. Listede en eskisi 2008, en yenisi 2016 model 83 tane Volkswagen marka araç var. Volkswagen’ı 32 araçla Mercedes takikp ediyor. Mercedes marka araçların 11 tanesi, makam aracı olarak da kullanılan, S600 model zırhlılar. Zırhlıların 2 tanesi ise limuzin. Limuzinlerden bir tanesi 1998, diğeri 2012 model. Kamyon ve otobüsler hariç tüm Mercedes’lerde siren ikaz ve anons sistemi var.

6 ambulans

Kasko listesinde 6 tane ambulans var. 1 tanesi “hasta nakil ambulansı” olarak kayıtlı. İhale dosyasına göre, 4 ambulans için 115 TL değerinde “her ambulans içinde bulunan iç donanım tıbbi cihaz” var. Hasta nakil ambulansı olarak kayıtlı aracın içindeki sağlık ekipmanının bedeli ise 30 bin TL. Ambulansların içinde bir tanesinin iç donanımının değeri ise diğerlerinden ayrılıyor. Mercedes marka Sprinter model ambulansın iç donanım tıbbi cihaz bedeli ise 188 bin TL.

Kasko değeri bir servet

İhale dosyasında kasko değerlerinin Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi”nden belirleneceği ifade ediliyor. Ancak birliğin listesinde yer almayan 15 araç var. Bu araçların kasko değerleri ayrıca belirleniyor. Kasko değerleri de araçların yaklaşık piyasa değerini gösteriyor. 2009, 2010, 2012 ve 2013 model Mercedes S600 zırhlı araçların her birinin kasko değeri 1 buçuk milyon TL. 24 tane Chevrolet 4X4 cip’ten 1 tanesi zırhlı ve kasko değeri 900 bin TL. 1998 model Mercedes S600 Limuzin’in kasko değeri ise 600 bin TL. Bir G.M.C. marka SUV’un, 5 4X4 cip’in elektronik jammer cihazı ile radyasyona karşı koruyucu özelliği olan filtreli camı var ve bu donanımın tek bir araç için bedeli 315 bin TL.

54 milyon 505 bin TL

İhale dosyasındaki ek donanımlarla birlikte kasko bedelleri toplandığında, Cumhurbaşkanlığı’nın emrindeki 268 aracın toplam piyasa değerinin yaklaşık 54 milyon TL olduğu ortaya çıkıyor.

Sezer’e 2, Gül’e 18

İhale dosyasındaki araçların içinde eski cumhurbaşkanlarının kullandığı araçlar da var. Ahmet Necdet Sezer’in 2, Abdullah Gül’ün ise 18 makam aracını kullandığı biliniyor. 27 Aralık 2013’te yine Köşk’te yapılan ihale ise 115 aracı kapsıyor. Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın Genel Sekreterliği’nin Aralık 2014’te yaptığı ihale dosyasına göre Cumhurbaşkanlığı’nın garajında 136 araç var.