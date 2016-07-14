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Saray'ı reddeden ilk muhtar: Erdoğan taraflı bir cumhurbaşkanı, toplantı tarafsızlığımı tartışılır hale getirir!

“Mührü alırlarsa alsınlar. Beni de halk seçti”

14 Temmuz 2016 11:57

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Saray’a davet edilen muhtarlardan Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Çarşı Mahallesi Muhtarı Gökhan Bahadır, “tarafsız bir muhtar” olarak “taraflı bir cumhurbaşkanı”nın davetine katılmasının tarafsızlığını tartışılır hale getireceğini belirterek Saray’a gitmeyeceğini söyledi. Haklı olduğu için kimseden korkusu olmadığını söyleyen Bahadır, “Mührü alırlarsa alsınlar. Beni de halk seçti” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtarlar toplantısına davet edilen muhtarlardan biri ilk kez Saray’a gitmeyeceğini açıkladı. Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi muhtarı olan Çarşı Mahallesi Muhtarı Gökhan Bahadır, Cumhurbaşkanının tarafsız olmadığını belirterek Saray’a gitmeyeceğini açıkladı.

Cumhuriyet’ten Ahmet Şefik'e konuşan Bahadır, “Cumhurbaşkanı’nın temel görevi anayasaya uygun davranmak, onu korumak. Ama anayasayı tanımıyor, saygı duymuyor. Tarafsız olması gerekirken, taraflı bir cumhurbaşkanı. Taraflı olduğunu 80 milyon görüyor. Ayrıca sorunlarının çözülmesi değil başkanlık için ülkemizi kaosa sürükleyen politikalara yer veriyor. Muhtar kimdir? Muhtar, hiçbir partiye üye olmayan, parti gözetmeyen, kendisini seçenlere ya da seçmeyenlere eşit biçimde davranan biridir. Parti ayrımı, insan ayrımı yapmaz. Cumhurbaşkanı da konumu gereği tarafsız olmalıdır. Ama iki yıldır partili bir cumhurbaşkanı var. Benim toplantıya katılmam bu tarafsızlığımı tartışmalı hale getirir” dedi.

Avrasya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans yapan 39 yaşındaki muhtar Bahadır, yerel yönetimler ve bütünşehir haline dönüşen büyükşehirler hakkında bir tez hazırladığını belirtti. “Bir genç olarak çok kaygılıyım” diyen Bahadır, “Kaygılarım arttı. Oy için, menfaat için 4 milyon Suriyeli vatandaş olacak. İnsanlığa elbet de tamam ama olayın yaratacağı ağır sorunlar ne olacak? Genç işsizlik çok yaygın. Ben de işsiz sayılırım. Lisansı tamamlamak üzereyim ama işsizim. Vergimi veriyorum, askerliğimi yapıyorum. İsrail ve Rusya ile ilişkilerde dönüş yaşanıyor. Kendi politikaları neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. Bir muhtar olarak, kamu yönetiminde yüksek lisans yapan biri olarak bu çıkarcı politikaları protesto için külliyeye gitmeyeceğim” diye konuştu.

“Bu tavrım nedeniyle herhangi bir baskıdan korkmuyorum” diyen Bahadır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Neden korkayım? Bana diyorlar ki ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanı bile azlediyor, kimse bir şey diyemiyor. Muhtar mührünü alırlar senden’. Alırlarsa alsınlar. Beni de halk seçti. Onları temsil ediyorum. Uysal koyun olmayacağım. Mücadelemi sürdüreceğim. Zaman benim haklılığımı ortaya çıkaracak. Kararlılıkla bu yolda yürüyeceğim.”

“Erdoğan deyince aklıma Stalin geliyor” diyen Bahadır, “Tamamen onun yolunda ilerliyor. Saray, lüks yatırımlar, yolsuzluk, halkın kaynaklarının başkalarına aktarılması... Cumhurbaşkanı öyle bir yapı yarattı ki, kamu çalışanları demokratik yönetim adına hiçbir şey yapamıyor. İşsiz kalma korkusu var. Kamu ya da özelde taşeron işler dahil her iş AKP’lilere veriliyor. diye konuştu.

 

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