Saraydan ayrılınca bunalıma girdi

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve eşinin, Elysee Sarayı'ndan taşındıktan sonra depresyona girip saldırganlaşan Sumo adlı köpekten ayrılmak zorunda kaldığı bildirildi.

Parisien gazetesindeki haberde, saraydan ayrıldıktan sonra bunalıma giren ve Jacques Chirac'ı 3 kez ısıran köpeğin, çiftin arkadaşlarının başkent Paris bölgesindeki bir çiftliğine bırakıldığı belirtildi.

Bernadette Chirac, gazeteye yaptığı açıklamada, ''Elysee'den ayrılmaya dayanamadı. Geldiğinde yeni doğmuştu, bir süre sonra bu dairede çok sıkıldı ve sonunda agresif oldu'' ifadesini kullandı.

Nicolas Sarkozy'nin Mayıs 2007'de cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Chirac çifti Elysee'den ayrılarak Seine Nehri kıyısında bir daireye taşınmıştı.