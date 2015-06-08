Saray'dan 7 Haziran açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Mustafa Varank, AKP'nin tek başına iktidarının sona erdiği 7 Haziran seçimi sonuçlarına ilişkin olarak açıklama yaptı.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Olanda hayır vardır. Yeter ki siyasetin kuralları işlesin, milletin takdiri her şeyin üzerindedir. Paralel yapının bağımsız adaylarının ne kadar oy aldıkları ortada. Paralel yapının toplumsal bir gücü olmadığı da tescillenmiş oldu. 3 dönem iktidarda olup 4. kez girdiği seçimi yüzde 41 ile birinci bitiren bir partinin dünyada kaç örneği var?"