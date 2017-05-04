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Dünya

Saraydaki 'acil' toplantının nedeni belli oldu: Prens Philip, 'Kraliyet'ten emekli oldu

Kraliyet kaynakları "Endişe yaratacak bir durum yok" açıklaması yapmıştı

04 Mayıs 2017 13:27

8 Haziran'da erken seçime gidecek olan ve en önemli gündemi Brüksel'de devam eden Brexit müzakereleri olan İngiltere'de, kraliyet ailesi sürpriz bir toplantıya davet edildi. Gece yarısı 3 sularında tüm yetkililerin yaklaşık 9 saat sonra İngiltere Kraliyet Sarayı Buckingham'a çağrılmasının nedeni belli oldu. 95 yaşındaki Prens Philip'in emekliliğe karar veridiği açıklandı.

İngiltere'de olağanüstü saatler yaşandı. Associated Press'in haberine göre tüm kıdemli personeller Buckingham Sarayı'nda acil toplantıya davet edildi. Rutine uymayan toplantının ardından konuşan yapan Kraliyet kaynakları "Endişe yaratacak bir durum yok" açıklaması yaptı.

Ancak İngiliz medyasında Prens Philip'in hayatını kaybettiği iddiaları dolaşmaya başladı. Buckhingham Sarayı'nın resmi yetkilileri ise açıklama yapmaktan kaçındı. Kaynaklar Kraliçe Elizabeth ve kocası Prens Philip'in sağlığı konusunda bir alarmın bulunmadığını bildirdi. Çıkan haberlerde Prens Philip'in yaşamını yitirmesi halinde saraydaki bayrakların indirilmesi gerektiği vurgulandı.

Birleşik Krallık genelinde Kraliyete bağlı tüm yetkililerin gece saat 3 sularında saraydaki acil durum toplantısına çağrıldığı açıklandı. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre toplantıya Chamberlain Lordu'nun ve Kraliçe'nin özel sekreteri Sir Christopher Geidt'in aralarında bulunduğu çok sayıda yetkili katıldı.  Son dönemlerde Kraliçe Elizabeth'in sağlığıyla ilgili endişeler bulunuyor.

Toplantının ardından yapılan açıklamada 95 yaşında Prens Philip'in emekliliğe karar verdiği belirtildi. İngiliz basını olayı 'Prens Philip 95 yaşında tamamen emekliye ayrılmıştır' ifadesiyle duyurdu.

BBC'nin aktardığına göre bugün 91 yaşındaki Kraliçe, İngiltere Başbakanı Theresa May'i Buckingham Sarayı'nda kabul edecek.

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