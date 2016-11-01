Saray'da sürpriz zirve: Bankalarla görüşmede faiz konusu gündeme gelecek

Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün banka yöneticileriyle gerçekleştireceği toplantıda faiz konusunun da gündeme geleceği belirtildi.
Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, görüşmenin bugün saat 18:00'de yapılacağı belirtildi.
Banka yöneticileriyle yapılacak toplantının bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tayyip Erdoğan ile Binali Yıldırım arasında yapılan sürpriz görüşmenin ardından gelmesi dikkat çekti.
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin banka yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından bazı bankalar faiz indirimine gitme kararı almıştı.
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali konut kredisinde yüzde 0,95 olan faizi yüzde 0.90'a, ihtiyaç kredisi faizini yüzde 1,20'den yüzde 1,15'e düşürdüklerini açıklamıştı.
Banka kredi kartı faizini yüzde 2,02'den yüzde 1,90'a, taşıt kredisi faizlerini de yüzde 1,18'den yüzde 1,10'a çekileceği belirtilmişti.
Bal, esnaf kredisi faizlerininde indirildiğini açıklamıştı.