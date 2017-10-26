Saray'da selde şehit olan askerin cesedi bulundu (2)

AĞACA SARILMIŞ

Tekirdağ Saray\'da dün sele kapılıp şehit olan askerin, Topçu Onbaşı Sefa Parhan olduğu belirtildi. Bugün saat 08.00 sıralarında başlayan arama çalışmalarına dalgıç polis ekipleri ve İstanbul Deniz Arama Kurtarma ekipleri de katıldı. Sel sularının büyük ölçüde çekildiği bölgede, askeri aracın geçerken düştüğü köprü de ortaya çıktı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından İstanbul\'dan gelen Deniz Arama Kurtarma ekibi ve dere içerisinde arama yapan dalgıç polis ekiplerince kaybolan Topçu Onbaşı Sefa Parhan\'ın cansız bedeni, bir ağaca sarılı vaziyette bulundu. Kurtarma botuna alınan şehit asker Parhan\'ın cansız bedenin üzeri, askeri yağmurlukla örtüldü. Deniz Arama Kurtarma ekibinin baş kaptanı Umar Zamanoğlu, şehit askerin cansız bedeninin aracın düştüğü köprüden yaklaşık 500 metre ileride bulunduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"İstanbul\'dan gelen Deniz Arama Kurtarma ekiplerimiz, sabah saatlerinde çalışmalarına başladı. Yaklaşık 30 dakika sonra cansız bedeine ulaşıldı. Şu anda bota alındı, olay yerine savcımız bekleniyor. Şehidimiz donmuş bir vaziyetteydi, ağaca sarılmış, tutunmuş kendisi, beklemiş. Tabii bunu uzmanlar nitelikli araştırmayı yaptıktan sonra ortaya çıkacaktır. Ancak bizim gördüğümüz kadarıyla tutunmuş diye görüyoruz. Ortalama 500 metre ileri mesafede bulundu.\"

Şehit askerin cansız bedeninin bulunması bölgedeki arkadaşlarını gözyaşların boğdu. Dünden bu yana arama kurtarma çalışmaları yakından izleyen 3\'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal da bölgeye gelerek şehit askerin bulunmasıyla ilgili bilgi aldı.

Şehit topçu onbaşı Sefa Parhan\'ın terhisine 17 gün kaldığı ve Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı, ancak ailesinin İzmir\'de yaşadığı belirtildi.

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