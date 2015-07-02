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Saray'da 'dev' iftar

İftar programı basına kapalı olarak gerçekleşti

02 Temmuz 2015 02:44

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda çalışan personele iftar yemeği verdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın bahçesinde düzenlenen iftar programı, basına kapalı olarak gerçekleşti. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, iftar yemeğinin ardından konuşma yapan Erdoğan, “Sizleri, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan, mübarek Ramazan-ı Şerif'in böyle anlamlı bir iftar sofrasında en kalbi duygularla selamlıyorum. Nezaketinize çok teşekkür ediyorum. Sizlere bu anlamlı iftar sofrasında, şahsım, eşim adına, tüm yönetici arkadaşlarım adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizi nasıl Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduysa, aynı şekilde Ramazan Bayramı’na da bizleri kavuştursun. Ailelerinizle, çocuklarınızla birlikte sizlere mutluluklar diliyorum” dedi.

 

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