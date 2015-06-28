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Saray'da 7 Haziran operasyonu; Bağış'ın danışmanlığı rafa kalktı

Hürriyet'in Cumhurbaşkanlığı yetkilisine dayandırdığı iddiası

28 Haziran 2015 12:36

Seçim sonuçlarının AKP’nin beklediği gibi olmaması hesapları da değiştirdi. Bu hesaplar arasında ‘Saray danışmanları’ da var. Seçim kampanyasında zaman zaman Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanında görünen, yurt dışı seyahatlerine ve Siirt gezisine eşlik eden eski AB Bakanı Egemen Bağış’ın Saray’a danışman olacağı 7 Haziran öncesinde kulislerde kesin görülen bir konuydu. Ancak seçimlerden koalisyon seçeneğinin çıkması ve muhalefetin 4 bakan hakkında yeniden soruşturma açmayı sık sık gündeme getirmesinin Bağış’ın danışmanlık şansını zayıflattığı öne sürüldü.

Hürriyet'tin haberine göre Saray’dan önemli bir yetkili, Bağış’ın danışmanlığıyla ilgili iddianın doğru olmadığını net ifade ederek, “Sayın Bağış’ın danışman yapılması gündeme hiç gelmedi” dedi. Saray’a gideceklerine kesin gözüyle bakılan bazı isimler de seçim sonuçlarından etkilendi. Bakanlık görevini iki hafta içerisinde devretmesi gereken üç dönemlik bazı bakanların, yeni hükümet kurulana kadar görevlerine devam etmesi, Saray danışmanlığı planlarını da beklemeye aldı. Gümrük Bakanı Nurettin Canikli, Enerji Bakanı Taner Yıldız, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir süre daha bekleyecek. Siyasetten-saraya geçen Binali Yıldırım ve Cevdet Erdöl’e itiraz sesleri gelmiyor.

 

 

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