Saray'da 23 Nisan: Erdoğan, yine Çanakkale'ye gitmeyen öğrencileri tespit etti, Milli Eğitim Bakanı'na talimat verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Nisan kutlamaları kapsamında çocukları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırladı. Burada çocuklarla sohbet eden Erdoğan, "Çanakkale'ye kimler gitti?" diye sordu. Gitmeyen öğrencilerin fazlalığını gören Cumhurbaşkanı, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya dönerek, Sayın Bakanım bu öğrencileri tespit edelim ve okullarını uyarıp hemen bir Çanakkale ziyareti tertip edelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yılki 23 Nisan kabulünde de "Çanakkale'ye kimler gitti?" diye sormuş, 11 öğrencinin elini kaldırması sonrası şaşkınlık yaşayarak, "Bu okulların incelenmesi gerek" ifadesini kullanmıştı.

Saray'daki kabulde çocuklara Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı eşlik etti. Erdoğan, temsili olarak koltuğunu ilkokul öğrencisi Başak Tarhan'a devretti. Külliye'ye giden çocukların arasında yer alan bir şehit çocuğu ise gözyaşlarını tutamadı.

Buluşmaya katılan çocuklar kendilerini tanıtırken, Çorum'dan gelen Necip Can isimli bir şehit çocuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğu ve Güneydoğu illerinde devam eden terör operasyonları hakkında soru sorarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Araya giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu teröristlerle ilgili mücadelemiz yoğun bir operasyon dizisiyle devam ediyor. Biz bu terörü teröristleri milletimizin huzuru, refahı için sonuna kadar mücadele ederek devam edeceğiz. Bizim şehidimizin kanı yerde kalmaz, kalamaz. O yüzden bu mücadelenin devamı geliyor. özellikle Güneydoğu bölgesi başta olmak üzere, bir taraftan operasyonlar devam ederken, bir taraftan da şehit ve gazilerimize yönelik devletimizin aldığı bir dizi yardımlar paketi var. Bunlar içinde konut edinmeden tutunuz, konutların yeniden inşasına yönelik birçok bakanlığımızın çalışmaları var. Şehitlerimiz bize emanettir. Onların aileleleri, çocuklarını açıkta bırakamayız."