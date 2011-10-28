-Saraybosna'da silah sesleri SARAYBOSNA (A.A) - 28.10.2011 - Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da ABD'in Büyükelçiliği yakınlarında şiddetli silah sesleri duyulmaya başlandı. Saraybosna'nın en merkezi yerlerinden Mesa Selimoviç Bulvarı'ndaki Bosna-Hersek Parlamentosu ile ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgede, şiddetli silah sesleri gelmeye başladı. Şiddetli silah seslerinin ardından, bulvardaki trafik durdu ve insanlar sağa sola koşturmaya başladı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Güvenlik güçleri, silah seslerinin geldiği alana kimseyi yaklaştırmıyor.