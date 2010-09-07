-SARAYBOSNA'DA HÜZÜNLÜ TÖREN SARAYBOSNA (A.A) – 09.07.2010 - Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 11 Temmuzda cenazeleri Potoçari'de toprağa verilecek Srebrenitsa soykırımının 775 kurbanı için anma töreni düzenlendi. Srebrenitsa soykırımının 15. yıldönümü anma töreni etkinlikleri kapsamında 11 Temmuzda Potoçari Mezarlığında düzenlenecek törende cenazeleri toprağa verilecek 775 kurbanın cenazeleri, bugün Visoko kentinden yola çıktı. Visoko'da düzenlenen törenle uğurlanan cenazelerin bulunduğu tabutları taşıyan araçlar, başkent Saraybosna'daki Devlet Başkanlığı binası önüne geldi. Cenazelerin geçiş güzergahında bulunan caddeler ise sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı ve gül suyuyla yıkandı. Cenazeleri karşılamak için de binlerce Saraybosnalı caddelere sağlı sollu dizilerek, cenazelerin bulunduğu araçların geçişini gözyaşı dökerek izledi ve ellerindeki gülleri cenazeleri taşıyan araçlara attı. Devlet Başkanlığı binası önünde toplanan binlerce Bosnalı da savaşta kaybettikleri babalarını, kardeşlerini, eşlerini son yolculuklarına gözyaşlarıyla, kırmızı ve beyaz güllerle uğurladı. Cenazeleri, Bosna-Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Haris Sıladziç ve çok sayıda devlet görevlisi de karşıladı. Sıladziç, burada cenaze sahiplerinin, "Srebrenitsa kurbanlarının yakınlarını tatmin edecek bir durum ileride söz konusu olur mu" şeklindeki soruya, "Bize sunulan öneriler katliamı yapanların tarafında bulunduğu müddetçe, Srebrenitsa kurbanlarının yakınlarını tatmin edici bir durum olmaz. Bize sunulan o önerileri de bugüne kadar kabul etmediğimiz gibi bundan sonra da kabul etmemiz söz konusu olamaz" karşılığını verdi. Sessizliğin hakim olduğu caddelerde, cenazelerin geçişini yaşlı, genç, kadın, erkek hep birlikte gözü yaşlı izleyen Saraybosnalılar, "Öldürülenlerin hepsi bizim çocuklarımızdı. Onlar masumdu. Katilleri yargılansın" diye konuştu. Törenin ardından cenazeler, Srebrenitsa'ya gitmek üzere Saraybosna'dan ayrıldı. Bugün Srebrenitsa'da olması beklenen cenazeler, 11 Temmuzda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Potoçari Mezarlığındaki törenin ardından toprağa verilecek.