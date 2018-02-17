Saraybosna Orhan Pamuk'a fahri vatandaşlık vermekten vazgeçti

Saraybosna belediyesi, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a "fahri vatandaşlık" verme kararını geri çekti. Muhalefet, kararın arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisinden duyulan korkunun olduğunu iddia etti.

Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna, Nobel edebiyat ödüllü Türk yazar Orhan Pamuk'a "fahri vatandaşlık" verme planından vazgeçti. Söz konusu onursal ödülün verilmesiyle yetkili olan, Saraybosna Belediyesi bünyesindeki komite, daha önce verdiği kararı iptal etti. Önceden 7 komite üyesinin oy birliğiyle kabul edilen kararın iptaliyle ilgili Komite tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Muhalefet, kararın arka planında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası tepkisinden duyulan endişenin olduğunu savundu. Muhalefette yer alan sosyal liberal Bizim Partimiz (Nasa Stranke) üyesi siyasetçi Samir Fazliç, AFP'ye yaptığı açıklamada, yapılan ikinci oylamada dört üyenin "hayır" oyu kullandığını belirtti. Fazliç, ikinci oylamadaki tutumun "Pamuk'un Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği siyasete muhalif tavrı" ve "Erdoğan korkusu" olduğunu savundu.

Muhalefette yer alan Sosyal Demokrat Parti ise, bir açıklama yayınlayarak kararı "köle ruhlu siyaset" ifadesiyle eleştirdi.