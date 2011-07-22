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Dünya

SARAYBOSNA FİLM FESTİVALİ BAŞLIYOR SARAYBOSNA (A.A)

22 Temmuz 2011 22:11

-SARAYBOSNA FİLM FESTİVALİ BAŞLIYOR SARAYBOSNA (A.A) - 22.07.2011 - Finlandiyalı yönetmen Aki Kaurismaki'nin ''Le Havre'' filmiyle bu akşam başlayacak, 17. Saraybosna Film Festivali'nin ünlü konukları Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da toplanmaya başladı. Festivali açacak olan ''Le Havre'' filminin başrolünü oynayan Fransız oyuncu Andre Wilms'in yanı sıra, Saraybosna'ya bugün İspanyalı oyuncu Natalia Verbeke, Arjantinli yönetmen Lucrecija Martel ve Macar yönetmen Bela Tarr'ın geldiği belirtildi. Bosna'nın yaşadığı acı savaşın izlerini yok etmek ve kenti yeniden sanatla  buluşturmak isteyen sanatçıların girişimiyle 1995 yılında başlatılan Saraybosna Film Festivali, bu yıl 17. kez çok sayıda filmi ve sanatçıyı Saraybosna'da buluşturuyor. Bugüne kadar Kevin Spacey, Jeremy Irons, Mickey Rourke ve Morgan Freeman gibi dünyaca ünlü oyuncuları ağırlayan festival kapsamında bu yıl 205 film izleyiciyle buluşacak. Türkiye'yi temsil edecek Seyfettin Tokmak'ın ''Kırık Midyeler'' filminin uluslararası prömiyeri de bu festival kapsamında gerçekleştirilecek.

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