Saray'a muhalif muhtar: Parti propagandasının yapıldığı yere gitmem

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın artık rutinleşen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği muhtarlar toplantılarını eleştiren İstanbul Yeşilköy Muhtarı Bülent Yurtsever, her hafta ‘Ak Saray’ ile aynı saatte toplantı düzenliyor.

Meydan Gazetesi'nin haberine göre, muhtarlık odasında kurulan masalara çay ve simitler yerleştiriliyor. Burada yaklaşık üç saat boyunca mahalleli bir araya gelip sohbet ediyor ve mahallenin sorunlarını konuşuyor. Mönüde kuzu tandır yok. Ama misafirler halinden gayet memnun. Saray’da ne muhtarlığın ne de mahallelerin sorunlarının masaya yatırıldığını söyleyen Yurtsever, toplantı boyunca kimsenin söz alamadığına değiniyor. Saray’da muhtarlığın sorunlarının konuşulmadığını, parti propagandası yapıldığını savunan Yeşilköy Mahallesi Muhtarı şöyle devam ediyor:

“Her salı grup toplantısı yapılır gibi bir toplantı yapılıyor.”

‘Saray’da kuzu yiyeceğime mahallemde simit yerim’

İşte bu sebeplerden dolayı saraya gitmeme kararı alan Yurtsever’in amacı aslında ‘Saray’a alternatif bir toplantı düzenlemek değil. “Saray’da kuzu tandır yemektense mahallelimle çay simit yerim.” diyen Yurtsever, bu hafta beşinci paralel toplantıyı düzenleyecek.

‘İlk 10 dakika ödenek sonra parti propagandası’

Yurtsever ‘Ak Saray’ muhtarlar toplantısının ilerleyiş şeklini şöyle anlatıyor:

“Erdoğan, ilk on dakika muhtarların ödeneklerini nasıl arttırdıklarını anlatıyor. AKP döneminde onlara yönelik yapılan değişiklikler sıralanıyor. Hemen ardından da toplantı parti propagandasına dönüşüyor. Muhalefet partilerine eleştiriler getiriliyor. Erdoğan, son olarak da muhtarlardan burada konuşulanları mahalleliye anlatmasını istiyor. Bunun Türkiye’deki demokrasi yoksunluğundan kaynaklandığını düşünüyorum.”

Bülent Yurtsever’e göre Türkiye’deki en demokratik seçim mahalle muhtarlığı.