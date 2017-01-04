"Saray'a gitmem" diyen muhtara soruşturma!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Beştepe Yerleşkesi’nde düzenlediği muhtarlar toplantısını “tarafsız bir muhtar olarak partili bir cumhurbaşkanının davetine katılmasının tarafsızlığını tartışılır hale getireceği” gerekçesiyle reddeden Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Çarşı Mahallesi Muhtarı Gökhan Bahadır hakkında, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla soruşturma açıldığı ve Adalet Bakanlığı’na fezleke yazıldığı, bakanlığın Erdoğan’ın hakaret davalarını geri çektiğini anımsatarak soruşturma izni vermediği ortaya çıktı.

"Muhtar tarafsız olmalıdır"

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Çarşı Mahallesi Muhtarı Gökhan Bahadır, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada tarafsız bir muhtar olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’te düzenlediği muhtarlar toplantısına gitmeyeceğini belirterek, “Cumhurbaşkanı’nın temel görevi anayasaya uygun davranma, onu koruma. Ama Anayasa’yı tanımıyor, saygı duymuyor. Tarafsız olması gerekirken, taraflı bir Cumhurbaşkanı. Muhtar kimdir? Muhtar, hiçbir partiye üye olmayan, parti gözetmeyen, kendisini seçenlere ya da seçmeyenlere eşit biçimde davranan biridir. Parti ayrımı, insan ayrımı yapmaz. Cumhurbaşkanı da konumu gereği tarafsız olmalıdır. Ama 2 yıldır partili bir Cumhurbaşkanı var. Benim toplantıya katılmam bu tarafsızlığımı tartışmalı hale getirir. Herkesin muhtarı olmalıyız” dedi.