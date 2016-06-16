Saray'a çıkan CHP'li başkan: Oğlunu işe sokamayanlar, disiplin suçuyla ayrılanlar bana tepki gösteriyor

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Yenimahalle'nin CHP'li Belediye Başkanı Fethi Yaşar ziyaretinin detaylarını anlattı. Saray boykotunun milletvekilleri için olduğunu söyleyen Yaşar, tek amacının Yenimahalle'nin sorunlarını çözmek olduğunu belirtti. Yaşar, “Böyle bir ortamda bu ziyaretin yapılması eğer yumuşamaya birazcık bir katkı yaparsa da ondan da ayrıca memnun olurum. Sayın Cumhurbaşkanı da olumlu yaklaştı. İnşallah hayırlı olur” dedi. Yaşar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gittiği için kendisine tepki gösterilmesine ise, "Oğlunu işe sokamamış ya da disiplin suçu nedeniyle bizden ayrılmış bazılarının sosyal medyada ‘Kaçak Saray'a nasıl gidersin' gibi tepkiler göstermeleri normal" yorumunu yaptı.

Sözcü'ye konuşan Yaşar, Yenimahalle'nin çözüm bekleyen üç ana sorununu, ayrıca Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı olarak yerel yönetimler yasasıyla ilgili görüşlerini Erdoğan'a anlattığını söyledi. Yaşar, "görüşmemizde asla siyaset gündeme gelmedi” dedi.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin başlangıcında Erdoğan'ın, “Sizi burada görmekten memnun oldum” dediğini söyleyen Yaşar, “Oğlum kısa bir süre önce bir operasyon geçirmişti. Sayın Cumhurbaşkanı, oğlumu sordu ve geçmiş olsun dileklerini de iletti” dedi.

Daha sonra konulara geçtiklerini söyleyen Yaşar, “Yenimahalle'nin üç ana sorunu var. Bunlardan biri, görüntü kirliliği yaratan televizyon vericilerinin kaldırılarak Tepe Kule projesinin yapılması. Sayın Cumhurbaşkanı ile balkona çıktık ve direklerin yarattığı kirliliği gösterdim. Bir diğeri Karşıyaka Mezarlığı'nın yanındaki gecekondu alanı. Buranın kentsel dönüşüm ilan edilmesi gerekiyor. Bir de bir kaymakamlık binamızın olmayışı. Kendisine bu sorunlarımızı anlattım” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeye katılan Özel Kalem Müdürü'ne “Not al bunları, takip edin” diye talimat verdiğini anlatan Yaşar, görüşmenin çok olumlu geçtiğini söyledi.

“Genel Başkan’a bilgi verdim”

Randevu almadan önce de görüşmeden sonra da Genel Başkan'a bilgi verdiğini ve partinin yetkilileriyle görüştüğünü belirten Yaşar, “Siyasetin bu kadar gerildiği bir ortamda benim dünya görüşüm belli. Kökten Cumhuriyet Halk Partili bir ailenin çocuğuyum. Randevu almadan önce Sayın Genel Başkan'la görüştüm ve Yenimahalle halkının sorunlarının çözülmesi için bunu da denemek istiyorum diyerek izin aldım” diye konuştu.

“Demokratik dil kullanılmalı”

Siyasetin belli bir zemine oturması gerektiğini söyleyen Yaşar, hem Cumhurbaşkanının hem de muhalefetin biraz daha demokratik bir dil kullanmasında yarar gördüğünü ifade etti. “Düşüncemden taviz vermem ama her türlü düşünceye de saygılıyım” diyen Yaşar, “Bana sağdan da oy verdiler ve Yenimahalle'yi ben AKP'den aldım. Benim yaşantım da bu; insanları kucaklamak” dedi.

“Ben Cumhurbaşkanı’nın da ev sahibiyim”

Yenimahalle sınırları içinde olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ev sahibi olduğuna dikkat çeken Yaşar, “Sayın Cumhurbaşkanı'na bunu da söyledim ve ‘Artık siz bizim hemşehrimizsiniz' dedim. Olumlu ve medeni bir görüşme oldu” diye konuştu.

“Destek istedim”

“Sorunlarımızı Sayın Cumhurbaşkanı çözmeyecek, ben ondan destek istedim. Ama onun söylediklerinin bu iktidar döneminde önemli olduğunu hepimiz biliyoruz” diyen Yaşar şöyle devam etti:

“Ben bütün yetkililere, bürokratlara, müsteşarlara, genel müdürlere, bakanlarla görüştüm, ama bir çözüme ulaşamadığım için Cumhurbaşkanı'na gittim. Ben Yenimahalle'ye katkı yapabilecek herkesle görüşürüm. Bu benim özel işim değil, kamunun işi. Hiç olmazsa sokağa çıktığımda insanlara, ben sorunu çözmek için her yolu denedim, başkaları üzerine düşen görevi yapmadı diyebilirim.”

Saray boykotu milletvekilleri için

CHP'nin Saray'a olan boykotunun milletvekilleri için geçerli olduğunu söyleyen Yaşar, “Hiçbir belediye başkanı gitmeyecek diye bize gelmiş bir yazı da yok, uyarı da yok. Benim yaptığım bu iş, bana verilen bir görevin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak içindir” dedi.

“Tepkiler normal”

Dün sabahtan beri Cumhurbaşkanı görüşmesi konusunda çok olumlu tepkiler aldığını söyleyen Yaşar, “Ama oğlunu işe sokamamış ya da disiplin suçu nedeniyle bizden ayrılmış bazılarının sosyal medyada ‘Kaçak Saray'a nasıl gidersin' gibi tepkiler göstermeleri normal. Böyle bir ortamda bu ziyaretin yapılması, eğer yumuşamaya birazcık bir katkı yaparsa ondan da ayrıca memnun olurum. Ama benim amacım sadece ve sadece Yenimahalle'nin sorunlarını çözmek. Sayın Cumhurbaşkanı da olumlu yaklaştı, inşallah hayırlı olur” diye konuştu.

“Balkona çıktık”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talep ve önerilerine olumlu karşıladığını belirten Başkan Yaşar, şöyle devamn etti: “Görüşmelerimiz olumlu geçti. Yenimahalle'nin başka ilçelerde olmayan eksikliği var. Kaymakamlık binamız, hükümet konağımız bunların tamamının toplanacağı planı yapılan konağının bu sene yatırım programına alınması için kendisinden destek istedim. Bana ‘Gerekli talimatı vereceğim’ dedi. Tepekule ile düşüncelerimizi aktardık hatta balkona çıktık ve Tepekule’yi gördük. Bu kirliliğin kalkması gerektiğini, oranın halka sunulması gerektiğini söyledim. Karşıyaka Mezarlığı'nda namaza durduğumuzda karşıda gözüken gecekonduların kentsel dönüşüm kapsamına girmesi talebinde de bulundum.”