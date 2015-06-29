Saray'a askerî nakliye helikopteri mi alınıyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na savaş ortamlarının vazgeçilmezi olan ABD yapımı Chinook helikopter alınacağı öne sürüldü.

60 milyon dolarlık çift pervaneli helikopterin VIP hizmeti verecek hale getirileceğinin iddia edildiği Zaman'dan Emre Soncan imzalı habere göre, söz konusu savaş uçağı, 55 kişi taşıyabiliyor. Helikopterler, mekanize araçları, top gibi silah sistemlerini nakledebiliyor. Chinook helikopterleri Yunanistan, İngiltere, İtalya ve Mısır gibi pek çok ülkenin ordusunda görev yapıyor. Chinook'lar yük helikopterleri arasında efsanevi bir yere sahip. CH - 47S tipi Chinook model helikopterler ABD ordusu için ilk kez 1962'de üretildi. Her türlü iklim ve şartta, savaşta, afette muharip ve hayat kurtarıcı olarak görev yapıyor. Helikopterlerin, ABD ordusunda 2040'lara kadar görev yapması bekleniyor. Chinook'lar ayrıca, ABD Başkanı Barack Obama'nın seyahatlerinde de destek amaçlı olarak sık sık kullanılıyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında ocak ayında toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde (SSİK), daha önce 6 adet alınması kararlaştırılan Chinook'ların sayısının 11'e çıkarılması kararlaştırılmıştı. Yeni sipariş taleplerinden 4'ü Genelkurmay Başkanlığı'ndan, biri ise Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi. MSB'nin helikopteri VIP maksatlı talep ettiği ve teslimat yapıldığında söz konusu Chinook'u Saray'a teslim edeceği iddia edildi.