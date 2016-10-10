Saray'a açılan altın 'Kapı'; spor dünyası 14 yaşındaki Mustafa'yı konuşuyor

Galatasaray'ın milli maç arasında Levski Sofya ile oynadığı karşılaşmada 89. dakikada oyuna giren 14 yaşındaki Mustafa Kapı gündem oldu. Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in A Takım'la çalıştırdıktan sonra Levski maçı için Sofya'ya da götürdüğü Kapı, G.Saray tarihinde forma giyen en genç isim oldu. Mustafa Kapı için 'Yerli Pogba' yakıştırması yapılıyor.

Fotomaç'ta Savaş Çorlu imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Ünder keşfetti

Mustafa Kapı'yı Galatasaray'a kazandıran isim Bülent Ünder. Cimbom'da uzun yıllar altyapıda çalışan Ünder, 3 yıl önce Denizlispor'un altyapısının başındayken Mustafa'daki yeteneği keşfetti. Ünder genç futbolcu adayının önce ailesi sonra da kulübüyle görüşüp gerekli izinleri aldıktan sonra onu Florya'ya getirdi. Ünder o günlerde sarı-kırmızılı yöneticilere "Size öyle bir çocuk getiriyorum ki gelecekte herkes onu konuşacak" demişti.

Cimbom'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in 14 yaşındaki Mustafa Kapı'yı oynatması dünya basınında da geniş yankı buldu. İspanya'dan Almanya'ya, Bulgaristan'dan Hollanda'ya kadar herkes Aslan'ın yıldız adayının genç yaşta sarı- kırmızılı formayla sahaya çıkmasını takdir etti.

Tugay'ı ve Okan Buruk'u solladı

Mustafa Kapı 14 yaşında Levski Sofya maçında forma giyerek Cimbom adına sahaya çıkan en genç isim olurken kulüp efsanelerini de solladı. Mustafa, Tugay Kerimoğlu, Bülent Korkmaz, Okan Buruk gibi Galatasaray'ın unutulmaz isimlerini arkasında bıraktı. Tugay, Bülent, Okan 16, 16.5 yaşlarında A Takım'da forma giyerken Mustafa bu onura sadece 14 yaşında erişti.

Heyecandan Ünder'i unuttu

Levski Sofya maçı sonrası GS TV'ye konuşan Mustafa Kapı bir hayli heyecanlıydı. Bilgisayar oyunlarında kadrosuna aldığı yıldız futbolcu ağabeyleriyle aynı çimlere basan 14'lük yıldız kendisine bu şansı veren Jan Olde Riekerink'e teşekkür ederken aşırı heyecandan Bülent Ünder'in adını saymayı unuttu.

Arda Turan gibi Bayrampaşalı

Mustafa Kapı, Bayrampaşa Meslek Lisesi 11. sınıfta okuyor. Okul servisi ile gidip geliyor. Sınavları olduğunda bazı idmanları aksatsa da ekstra çalışmalarla açığını kapatıyor. Bayrampaşalılar, semtlerinden çıkan Arda Turan'dan sonra Mustafa'yı da çok seviyor.

Hobisi film izlemek

Galatasaray'ın geleceği olarak gösterilen Mustafa Kapı idman ve okulundan kalan boş zamanlarını Florya'da geçiriyor. En keyif aldığı hobisi film izlemek. Kitap okumayı da seviyor. Yönetim bir anda medyatik olmasından çekindiği Mustafa ile ilgilenmesi için bir de mentör tuttu.

Mustafa Kapı'nın profesyonel olması için statü gereği 15 yaşını beklemesi gerekiyor. Kulüp düğmeye bastı. Bunun için de 14'lük çocuk yıldız adayının ailesi İstanbul'a davet edildi. Seneye Mustafa ile profesyonel sözleşme imzalanacak.

Aylığı 150 lira

Mustafa Kapı'nın tüm okul masraflarını Galatasaray kulübü karşılıyor. Aylığı 150 TL olan Kapı ile eski altyapı hocalarından Bülent Ünder ile Bahri Savaş da yakından ilgileniyor. Aylığı 1000 TL'ye yükseltilecek.

Babası esnaf

Mustafa Kapı iki çocuklu bir ailenin oğlu. Bir de ablası olan 14'lük yeni yıldız adayının babası Metin Kapı, İzmir'de bir market işletiyor. Kapı, "Bülent Ünder'e teşekkürler. Her şey onun sayesinde" diye konuştu.

Ne dediler?

Arda Turan: 14 yaşında Galatasaray'da oynadı. Onun için bundan büyük mutluluk olur mu? Olmaz. Tek kelime ile süper. Para, pul nedir ki bunun yanında. Aslan kardeşim Mustafa. Umarım uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giyen. Altyapıdan yeni yıldızların çıkması çok güzel.

Bülent Ünder: Mustafa'yı yakından tanıyorum. Şımaracak çocuk değildir. Çok yetenekli, iyi aile terbiyesi almış, olgun duruşu olan bir çocuk. Sosyal olarak Galatasaray da her an onun yanında olacaktır. Ben onu Galatasaray'a getirdiğim için kimseden teşekkür beklemiyorum. En büyük teşekkürüm Mustafa'dır. Şans verilsin daha ne Mustafalar çıkar.