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"Saray savaş istiyor" sloganı ifade özgürlüğü sayıldı

Cumhurbaşkanına hakaret edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı

12 Nisan 2016 17:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Emek Partisi Adana İl Yöneticisi Aydın Yiğit ve Eğitim Sen Şube Yöneticisi Mehmet Akarsubaşı hakkında açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. “Saray savaş istiyor” sloganı şiddet içermeyen eleştiri olarak, ifade özgürlüğü kapsamında olduğu belirtildi.

Evrensel’de yer alan habere göre, “Saray savaş halklar barış istiyor” sloganı nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret edildiği gerekçe gösterilerek Emek Partisi Adana İl Yöneticisi Aydın Yiğit ve Eğitim Sen Şube Yöneticisi Mehmet Akarsubaşı hakkında soruşturma açılmıştı. Soruşturma ile ilgili verilen kararda AİHM’nin 10’uncu maddesine gönderme yapılarak ifade özgürlüğünün “Sınır tanımayan bir değere sahip olduğu ve toplumun geniş kesimlerini rahatsız etse dahi koruma kapsamına alınacağı” ifadeleri yer aldı.

 

“Bugün Cumhurbaşkanının söylemleri hâlâ savaş istediğini göstermektedir"

 

Kararda, düşünce ve ifade özgürlüğünün; sadece toplumda beğenilen, kabul gören, zararsız veya kayıtsızlık içeren bilgiler veya fikirler için değil, aynı zamanda kırıcı, şok edici veya rahatsız edici olanlar için de geçerli sayıldığı ve bunun demokratik toplumun olmazsa olmaz unsurlarından olan çok seslilik, tolerans ve hoşgörünün gereği olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan Eğitim Sen Şube Yöneticisi Mehmet Akarsubaşı, barış talep etmenin soruşturma konusu yapılmasını eleştirerek “Bugün Cumhurbaşkanının söylemleri hâlâ savaş istediğini göstermektedir. Biz aynı şeyi söylüyoruz. Halkların istediği her zaman daha öndedir” dedi. 

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