'Saray kadrosunun damga vuracağı AKP'nin MKYK listesinde Gül'ün ekibi tasfiye edilecek'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında krize yol açan, kongrede delegelerin oyuna sunulacak olan 50 kişilik MKYK listesinin büyük oranda Erdoğan’a yakın isimlerden oluşacağı öne sürüldü

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Saray'ın danışman kadrosunda yer alan Binali Yıldırım, Burhan Kuzu, Bekir Bozdağ, Nurettin Canikli’nin MKYK’ya girmesine kesin gözüyle bakılıyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yakınlığıyla bilinen Bülent Arınç, Ali Babacan, Hüseyin Çelik ve Beşir Atalay’ın ise liste dışı kalacağı ifade ediliyor. Erdoğan, Gül ekibini de tasfiye ederek Davutoğlu’nun etrafını kendi adamlarından oluşturacak.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle:

Erdoğan ile Davutoğlu arasında yaşanan MKYK listesi krizinin partideki yansımaları dün de sürdü. İkili arasında varılan uzlaşmaya göre Erdoğan’ın MKYK listesinin büyük çoğunluğunu kendisinin belirleyeceğine dikkat çekiliyor. Parti kulislerinde, Erdoğan’ın danışman kadrosunda yer alan Binali Yıldırım, Burhan Kuzu, Bekir Bozdağ ile Nurettin Canikli, Mehmet Ali Şahin, Ömer Çelik, Faruk Çelik, Mehdi Eker, Mustafa Şentop, Süleyman Soylu, Edibe Sözen, Zeid Aslan, Nihat Zeybekçi, Numan Kurtulmuş, Veysel Eroğlu ile Hayati Yazıcı’nın yeni MKYK’de yer alacağına dikkat çekiliyor. Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Erdoğan’ın eski danışmanı Mücahit Arslan ile damadı Berat Albayrak da kurula girecek isimler arasında sayılıyor.

Gül ekibine tasfiye

11. Cumhurbaşkanı Abdullah’e yakın olarak nitelendirilen Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Ali Babacan, Salih Kapusuz, Beşir Atalay ve Sadullah Ergin’in ise liste dışı kalacağı dile getiriliyor. Erdoğan ile Davutoğlu arasında son dakikada yeni bir kriz çıkmaması ve listeye Erdoğan’ın şekil vermesi durumunda Davutoğlu’nun çalışma ekibinin büyük bölümü Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın belirlediği isimlerden oluşacak. Erdoğan’ın Binali Yıldırım’ın genel başkan adaylığını öne sürecek kadar liste konusunda diretmesinin altında, kendisine rağmen partide farklı kararlar alınmasının önüne geçme isteğinin yattığı kaydediliyor.

Erdoğan’ın Binali Yıldırım kozunu öne sürerek hem MKYK’de dediğini yaptırmış, hem de teşkilattaki gücünü ölçmüş oldu. Yıldırım için kısa sürede 1000’e yakın delegeden imza toplanmasının teşkilattaki Erdoğan ağırlığını gösterdiği dile getirilirken, kulislerde Davutoğlu’nun bundan sonra işinin daha zor olacağına dikkat çekiliyor. Partinin 1 Kasım seçiminde başarısız çıkması durumunda genel başkan değişiminin yeniden gündeme gelebileceği kaydediliyor.