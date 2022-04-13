Saray'dan 'araç sayısı ve akaryakıt gideri' sorusuna yanıt: Gerektiği kadar

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergelerine gelen yanıtlarla ilgili açıklama yaptı. Sertel, Cumhurbaşkanlığı’ndaki araç sayısı ve akaryakıt giderlerine ilişkin soru önergesine, Oktay'ın imzasıyla verilen yanıtta, "Cumhurbaşkanlığı hizmetleri, mevzuat hükümleri doğrultusunda, tasarruf ilkelerine riayet edilerek, hizmetin gerektirdiği sayıda araçla yerine getirilmektedir" denildiğini dile getirdi.

Sertel, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi’nde toplam kaç kişinin görev yaptığına, koruma ekibinde görev yapan polis sayısına, koruma ekibinde yer alan toplam araç sayısına ilişkin ayrıntılı sorular yöneltmiştik. O dönem bize ‘Herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturmayacak şekilde yeteri kadar personel ve teçhizatla yerine getirilmektedir’ denilmişti.

2022 yılında akaryakıt zamlarının ardından benzer mahiyette bir soru önergesi verdim. Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarındaki toplam araç sayısını, tahsisli makam aracı sayısını, bu araçların günlük ve aylık akaryakıt giderlerini sordum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay imzasıyla önergemize verilen yanıtta ‘Cumhurbaşkanlığı hizmetleri, mevzuat hükümleri doğrultusunda, tasarruf ilkelerine riayet edilerek, hizmetin gerektirdiği sayıda araçla yerine getirilmektedir’ denildi.

Sorduğumuz soruların yanıtı yok. Araç sayılarını, akaryakıt masraflarını, koruma sayısını, koruma araçlarını soruyoruz ‘yeteri kadar’, ‘gerektirdiği kadar’ yanıtlarını alıyoruz. Tam bir israf düzeni kurmuşlar, israfın dibine vurmuşlar."

"Dönem değiştikten sonra yapılan hukuksuz harcamaların hesabı sorulacak"

Halkın verdiği vergilerle ayakta duran Cumhurbaşkanlığı'nın milletvekillerinden ve halktan sayıları gizlediğini belirten Sertel, "Halkın vergilerinin sarayda umarsızca harcandığını bu yanıtsız kalan soru önergelerinden, gizlenen sayılardan da çıkarabilirsiniz. Bu günler elbette geçecek. Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda halkımızın yüzü gülecek. Şimdi verdiğimiz önergelere yanıt vermiyorsunuz ama dönem değiştikten sonra yapılan hukuksuz harcamaların hesabı sorulacak” diye konuştu. (ANKA)