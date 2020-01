"Saray, anket sonuçlarını beğendiği an düğmeye basıp 'baskın seçim'e gidecek"

CHP Ekonomiden Sorumlu Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Saray, anket sonuçlarını beğendiği an düğmeye basıp baskın seçime gidecekler. Bu danışıklı bir dövüş" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, hükümet ve Saray çevresinin sürekli yüksek faizden şikâyet etmesine rağmen konu hakkında henüz bir adım atılmamış olmasına CHP Ekonomiden Sorumlu Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu tepki gösterdi. Erdoğdu, TBMM’ye gönderilen Torba Kanun’un 77’inci Maddesi ile Hazine’nin borçlanma limitinin 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 37 milyar lira artırılmak istenmesine ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı.

Kanunlara aykırı

Söz konusu maddenin hem Anayasa hem de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa aykırı olduğuna işaret eden Erdoğdu,“Gelir mi toplayamadılar yoksa harcama mı fazla yapıldı da hükümet yılbaşında verilen borçlanma limitine sığamıyor” diye sordu. Bu durumun izah edilmesi gerektiğini anlatan Erdoğdu, “Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘vergiden elde edilecek kaynağın nereye kullanılacağına halkı ikna etmek gerektiğini’ belirtmiş ve ‘ben yaptım oldu’ anlayışına ekonomi politikalarında yer olmadığını söylemişti. Eğer Cumhurbaşkanı bu sözlerinde samimiyse, hükümete talimat verip, 52 milyar liralık limitin 89 milyara çıkartılmak istenmesinin nedenini, yani 37 milyarın arkasındaki gelir ve harcama hesabını Meclis’e getirir” diye konuştu.

‘Faiz bilerek yüksek tutuluyor’

Hazine’nin 2017 yılının ilk 8 ayda 2017’nin tamamı için hükümete tanınan borçlanma limitini kullanıp bitirdiğine işaret eden Erdoğdu, “Hatta Ağustos sonu itibariyle yetkisini de 1 milyar lira aştı. Kalan 4 ay için de 18 milyar liralık borçlanma daha yapacaklar. Bunun üzerine 20 milyarlık borçlanma yetkisi daha istiyorlar. Bu rakamlar bize niyetlerini ortaya koyuyor. Bankaya istifledikleri parayla saraydan her an gelebilecek bir baskın seçim talimatına karşı Hazine’yi hazır tutuyorlar. Saray, anket sonuçlarını beğendiği an düğmeye basıp baskın seçime gidecekler. Bu danışıklı bir dövüş” dedi.

Krediler Hazine’ye akıyor

Hazine, çoğunluğu iç piyasadan olmak üzere 56 milyar lira topladığını, buna karşın hazinenin kapatması beklenen bütçe açığının bu dönemde 25 milyar lira olduğunu da hatırlatan Erdoğdu, “Yani fazladan 31 milyar lira topladı ve bunu da bankada istifledi. İhtiyacın çok üzerinde borçlanması da faizlerin yükselmesine neden oldu. Yani Hazine, geçtiğimiz yıl her ay piyasaya 100 lira ödeyip 86 lirasını geri aldı. Bu yıl ise her ay piyasaya ortalama 100 lira ödeyip 132 lirasını geri aldı. Hazinenin bu tutumu devam ettiği sürece faizler asla düşmez” diye konuştu. Bütçe açığının patlaması sonucu Hazine’nin de patlayan bütçe açığından daha fazla borçlanmasıyla faizlerin yüksek seyrettiğini ifade eden Erdoğdu, yurttaşların ihtiyacı olan kredilerin banka tarafından Hazine’ye verildiğini, böylece yurttaşların da daha yüksek faiz ödemek zorunda kaldıklarını bildirdi.

‘Kötü bir tiyatro’

Hazinenin faizi bu kadar yüksek tutarken Merkez Bankası’nın faiz indirmesinin imkânsız olduğunu ifade eden Erdoğdu, şu görüşleri dile getirdi: “Kötü bir tiyatro oynuyorlar. Kameralar önünde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı ‘faizleri indirin’ diyerek kamuoyuna ‘iyi polisi’ oynarken, Merkez Bankası’na ise faizleri indirmeyen ‘kötü polis’ rolü biçiliyor. Bu, bankalar ve hükümet arasında yapılan kirli ittifak. Her iki taraf da seyircisiz kapalı sahada top çevirerek faizleri bilinçli olarak yüksek tutuyor. Bu da vatandaşa yüksek kredi kartı, yüksek tüketici kredisi faizi olarak dönüyor. Oysa hazine para istiflemekten vazgeçip faizleri düşürse, vatandaş tüketici kredisi borcunu ödemek için bankaya, örneğin bin 300 TL ödüyorsa sadece bin TL ödeyecek.”

Kaybeden yine yurttaş

Hükümetin tutumunun bankaların da işine geldiğine işaret eden Erdoğdu, bankaların 2016 yılında mevduatlara 74 milyar lira faiz öderken, verdikleri kredilerden 160 milyar lira faiz geliri elde ettiğini, bankanın kredilerden aldığı faizin mevduata ödediği faizin 2 katı olduğunu, bu oranın temmuz 2017 itibariyle ise 2,20’ye kadar yükseldiğini söyledi. Hazine’nin faizleri yüksek tutarak para istiflemesinden hem hükümet hem bankaların karşılıklı yarar sağladığını bildiren Erdoğdu, “Burada kaybeden, aldıkları kredilere yüksek faiz ödemek zorunda kalan ve torba yasalarla çıkarılan yeni vergilerin faturasını ödeyen geniş halk yığınları. Vatandaşımız bu oyunu görmeli” diyerek sözlerini sonlandırdı.