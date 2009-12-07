Şarap fiyatları dibe vurdu tüccara fırsat doğdu

T24 - Üretim fazlalığı ve ekonomik kriz nedeniyle tüketimin azalması, dünyanın önde gelen şaraplarının fiyatlarını düşürdü. ‘Kriz geçirmez’ sanılan şarap endüstrisinde bir zamanlar ulaşılmaz şarapların fiyatları yüzde 30-70 arasında geriledi. Henüz perakendeye yansımayan indirimlerden şu anda şarap tüccarları faydalanıyor.

İnsanlar hem iyi, hem de zor günlerinde içtikleri için şarap endüstrisinin kriz geçirmez olduğu görüşü hakimdir. Ancak, son global kriz tüm dünyada ucuz şarapa kayış olduğunu gösterdi. Bunun anlamı şişesini 10 dolar ve altına satanlar para üstüne para koyarken, diğerleri sadece küçülüyor. Şarap üreticileri açısından durum böyle ancak, şarap alıcıları için müthiş bir fırsat doğmuş oldu. Restoranlardan tadım odalarına, indirim butiklerinden süpermarketlere, bir kaç yıl önce alması neredeyse imkansız olan bazı şaraplar şu anda yüzde 50’yi bile geçen fiyat indirimleriyle dikkati çekti.

Çöp koklamayacaksınız

Bordeaux’da yaşananları trajik olarak nitelendiren, New Yorklu kaliteli şarap ithalatçısı V.O.S. Selections’ı sahibi Victor Schwartz, “Sular çekildi. Berbat çöpleri koklamanıza gerek yok. Bütün sahili görebilirsiniz” diyor. Bordeaux’nun ölü gibi durgun olduğunu söyleyen Schwartz, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Burgundy ile numaralarınızı isimlendirebilirsiniz. Gidin ve şarap tüccarınızla müzakere edin. Göreceksiniz bazı inanılmaz Burgundy’ler alacaksınız.”

Restoranlar alımı durdurdu

İndirim çabaları restoranlarda da sürüyor. İyi zamanlarda Kaliforniya’nın ünlü şarap merkezi Napa Valley’den Silver Oak’ın Cabernet Sauvignon’u yüzde 70 indirimle restoranların stokuna 100 dolar gibi bir fiyattan girerdi. Tüketicilerin dışarıda eskiye kıyasla da az yemek yemesi ve yemeğe çıktıklarında daha ucuz şaraplara hatta şişe yerine kadehte siparişe yönelmesi söz konusu. Silver Oak’ın Başkanı David Duncan, restoranların şarap alımını geçen kasım ve aralık aylarında durdurduğunu anlatıyor.

Ne bulursa onu içer

Michael Mina’s zincirinde yer alan 15 restoranın kavları tıka basa dolu vaziyette. Şirketin şarap direktörü Rajat Parr, “Eğer Napa Valley’den 100 dolarlık bir şişe şarap alırsam inanın bana yüzlerce var- ona 225 dolar fiyat etiketi koyarım. Fakat kimse bunu almaz” diyerek tüm Napa Cabernetleri geri çevirdiğini, müşterinin artık restoranda ne bulursa onu içtiğini söylüyor. Nakit sıkışıklığı çeken şarap üreticileri ve distribütörler önce restoranlarda indirimlerin yapıldığı özel şarap gecelerinin peşine düştü. Sonraki hamle ise tüketici gözünde markanın algısına zarar vermeyecek toptan satışlardaki indirimler. Bazı kurumlar ve online satış şirketleri ise yüzde 30-70 arası indirimle ellerindeki bütün stoğu eritmeyi hedefliyor.

En son adım ise perakende fiyatlarını indirmek. Victor Schwartz, Bordeaux ve Burgundies gibi lüks şaraplarda indirimin daha yaygın olduğuna dikkat çekiyor. Napa’nın ikonik Cabernet’lerinden Caymus Special Selection yüzde 32 indirim yaptı. Fiyatlar hâlâ yüksek gibi görünse de her halükârda eskisinden

