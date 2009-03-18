Saran aday olacak!..

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe'den ihraç kararının yargıdan dönmesi halinde Fenerbahçe'nin Mayıs'ta yapılacak kongresine yetişip Aziz Yıldırım'ın karşısına aday olacağını söyledi. Saran, siyasete atılmayı planladığını da anlattı.



Afyonkarahisar Genç Atılımcılar Derneği tarafından "yılın işadamı" seçilen Sadettin Saran, ödülünü düzenlenen gecede aldı. Saran Fenerbahçe Kulübü başkanlığına tekrar aday olduğunu söyledi. Başkanlığa aday olduğunu için kulüpten 2 defa ihraç edildiğini vurgulayan Sadettin Saran, yargı yolu ile Fenerbahçe Kulübü'ne yeniden üye olduğunu fakat itiraz edildiğini hatırlattı. Saran, şunları kaydetti:



"Türk spor tarihinde, Avrupa spor tarihinde ve dünya spor tarihinde bir kulüpten 2 defa ihraç edilen başkan adayı yok. Dolayısıyla ben 2 defa ihraç edilmeme rağmen azimliyim. Fenerbahçe Kulübü başkanlığına aday olduğumu, talip olduğumu defalarca ilettim. Başkan olmak önemli değil. Önemli olan başarılı başkan olmak. Kalıcı başkan olmak. İhraç edildikten sonra yargıya başvurdum ve kazanarak geri döndüm. Fakat Yargıtay'a itiraz ettiler. Şu anda onun sonucunu bekliyorum. Eğer bu karar Nisan'dan önce dönerse, Mayıs'taki kongreye yetişip Aziz Bey'in karşısına aday olacağım. Eğer yetişmezse de 3 yıl sonraki kongrede yine aday olmayı düşünüyorum."



Siyasette de yer almak istediğini vurgulayan Saran, bir baba ve işadamı olarak siyasete girmek istediğini vurguladı. Saran, "Bir baba olarak, iş adamı olarak Türkiye'deki, Türkiye'de yaşayan bir takım şeyleri sorunlu hisseden biri olarak yakın bir zamanda siyasette aday olacağımı düşünüyorum. Konuşmayı sevmediğim için burada dezavantajımı ayrıca değerlendireceğim. Tabii ki ilerleyen zaman içerisinde siyasette yer alarak ülkeme fayda sağlamak istiyorum. Nasıl bir işadamı olarak ülkemizi seviyorsak, siyasetçi olduğumuzda da seveceğiz" diye konuştu.



KRİZİN KÖTÜ DÖNEMİNİ GÖRMEDİK



Türkiye'deki mali ekonomik krizin ülkemizdeki etkilemesinde hiç kimseyi sorumlu bulmadığını anlatan Sadettin Saran, krizle ilgili sorumlu aramanın tamamen yanlış olduğunu vurguladı. Saran, "Hükümet olarak da gereken teşviklerin yapılmadığını, 'teğet geçti' gibi laflar ile büyük sıkıntılar yaratıldığının altını çizmek lazım. Olan olmuş bundan sonra 'sorumlu kimdir' diye konuşmaktan ziyade şunu anlamak lazım, bu kriz geçecek" dedi. Kriz için bir takım önlemlerin alınabileceğini anlatan Saran, "Türkiye'de tabii ki daha iyi alınabilirdi. Mesela krizden çıkmanın en önemli yolu tüketiciyi tükettirmektir. Tüketiciyi tükettirmek için de kaynak sağlamak lazım. Bunun en önemli yolu da para ile olur, teşvikle olur" diye konuştu. Saran, şirket olarak krizde eleman çıkarmak yerine eleman aldıklarını söyledi. Krizin geçeceğine inandığını anlatan Saran, "Şimdi biz krizin en kötü dönemini görmedik. Kriz 1.5 ay daha kötüye gidecek. Haziran ayından sonra ülkemizde bir toparlanma olacak" dedi.



