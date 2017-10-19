Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü 78 yaşındaki Halil Kandemir, hayatını kaybetti.
Kaza, İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi girişinde meydana geldi. Bilecik\'in Pazaryeri İlçesi yönünden gelen Halil Kandemir yönetimindeki 16 F 7524 plakalı traktör, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, ters dönen traktörün altında kalan sürücü Halil Kandemir, hayatını kaybetti.
ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Kandemir\'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.
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