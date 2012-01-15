-Şarampole yuvarlanan otobüste 53 kişi yaralandı MANİSA (A.A) - 15.01.2012 - Manisa'nın Salihli ile İzmir'in Ödemiş ilçeleri arasındaki Bozdağ'a gezi amaçlı gidenlerin bulunduğu otobüsün Gök Köyü yakınlarında şarampole yuvarlanması sonucu 53 kişinin yaralandığı, hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, Bozdağ beldesi yakınlarında Salihli ilçesine bağlı Gök Köyü yakınlarında virajı alamayarak 5 metrelik şarampole yuvarlanan İsmail Ünlü (55) idaresindeki 35 HA 4545 plakalı otobüste bulunan 56 kişiden 53'ü yaralandı. Olay yerine gönderilen ambulanslar, yaralılardan birini Manisa Devlet Hastanesi'ne, altısını Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, diğer 46 kişiyi ise Salihli'deki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazanın ardından olay yerine gelen Kaymakam Ertan Peynircioğlu, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Taş ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Metin Şahin, incelemenin ardından Salihli'ye giderek yaralılar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Ertan Peynircioğlu, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, 53 yaralının tedavilerinin sürdüğünü, hayati tehlikesi bulunan yaralının olmadığını bildirdi. Otobüstekilerin, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen organizasyonla Bozdağ Kayak Merkezi'ne gezi için gelenler olduğu bildirildi.