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Şarampole yuvarlanan kamyondan son anda atladı

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN’da mermer yüklü kamyonun kontrolünü yitiren 42 yaşındaki sürücü Ramazan Akman, kamyonun devrileceğin anlayınca kendini dışarıya attı

02 Aralık 2017 14:57

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN’da mermer yüklü kamyonun kontrolünü yitiren 42 yaşındaki sürücü Ramazan Akman, kamyonun devrileceğin anlayınca kendini dışarıya attı. Akman hafif yaralanırken, kamyon, şarampole yuvarlandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Ayrancı ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana geldi. Çakırdağ Mevvkii\'ndeki mermer ocağından 70 HE 714 plakalı kamyonuna mermer yükleyen Ramazan Akman, ocağın çıkışında kamyonun şarampole kaydığını fark etti. Akman, kamyonun kapısını açarak kendini boşluğa bırakırken, kamyon şarampole yuvarlandı. Kamyondan son anda atlayarak kurtulan ve hafif şekilde yaralanan Ramazan Akman, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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