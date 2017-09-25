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Şarampole uçan otomobilde 1 ölü, 1 yaralı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde virajda yoldan çıkarak şarampole uçan ve demiryolu korkuluklarına çarpıp duran otomobilin sürücüsü 23 yaşındaki Aktan Aydoğdu öldü

25 Eylül 2017 21:12

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar İlçesi\'nde virajda yoldan çıkarak şarampole uçan ve demiryolu korkuluklarına çarpıp duran otomobilin sürücüsü 23 yaşındaki Aktan Aydoğdu öldü. Kazada otomobilde bulunan 23 yaşındaki Mert Ballı ise yaralandı.
Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında, Yeni Garaj Mevkii\'nde meydana geldi. Balıkesir yönünden Akhisar yönüne gelen Aktan Aydoğdu, kullandığı 16 VS 616 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kavşakta yoldan çıkan otomobil, şarampole uçtu. Demiryolu korkuluklarına çarparak durabilen araçtaki sürücü Aktan Aydoğdu kaza yerinde öldü. Yanındaki Mert Ballı ise ağır yaralandı. Ballı, ambulansla Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan kazada ölen Aktan Aydoğdu, bugün Gayret Camii\'nde ikindide kılınan namaz sonrası Akhisar Yeni Mezarlığı\'na defnedildi.

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