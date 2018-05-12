T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şarampole uçan motosikletin sürücüsü öldü

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde şarampole uçan motosikletten düşen kasksız sürücü Hasan Bulut (32) yaşamını yitirdi

12 Mayıs 2018 21:17

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Bergama ilçesinde şarampole uçan motosikletten düşen kasksız sürücü Hasan Bulut (32) yaşamını yitirdi.
Kaza, bu sabah, Bergama\'da Yenikent Bakırçay Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Aliağa ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında vardiya amiri Hasan Bulut, gece arkadaşlarıyla yemek yedi. Sabah arkadaşlarının yanından ayrılan Bulut, virajda, kasksız kullandığı plakasız motosikletin kontrolünü yitirdi. Motosiklet, 2 metrelik şarampole düştü. Sürücü Bulut, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hasan Bulut\'un cesedini, bugün saat 13.00 sıralarında, bölgedeki arazisine giden bir çiftçi buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ve Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan Bulut\'un cenazesi, Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CevdetDHABergamaBulutKazaBergama Yenikent Bakırçay KöprüsüAliağaHasan BulutSabahMotosikletSürücü BulutCumhuriyetDr FarukBergama Devlet HastanesiJandarmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24