Şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Sultanhisar ilçesinde, şarampole devrilen TIR\'ın sürücüsü Önder Akbulut (32) yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Malgaç Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Aydın\'dan Denizli yönüne gelen Önder Akbulut, yönetimindeki 20 U 7432 plakalı mısır yüklü TIR\'ın direksiyon kontrolünü yitirdi. Karşı şeride geçerek şarampole devrilen TIR\'da, sürücü Akbulut yaralandı. Önder Akbulut, çağrılan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Akbulut\'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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