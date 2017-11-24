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Şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)-  KAYSERİ'de şarampole yuvarlanan otomobilin sürücü Ali İhsan Tokgönül (31) hayatını kaybetti

24 Kasım 2017 15:11

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)-  KAYSERİ\'de şarampole yuvarlanan otomobilin sürücü Ali İhsan Tokgönül (31) hayatını kaybetti.
Kaza, Kayseri- Niğde karayolunda gece meydana geldi. Ali İhsan Tokgönül yönetimindeki 38 GG 644 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Otomobil içinde sıkışan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden Ali İhsan Tokgönül\'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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