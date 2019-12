'Şarampol'de rüşvetin defteri bile var!

Rüşvetin belgesi olur mu olur. Karayolları ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla gerçekleştirilen "Şarampol Operasyonu"nda müteahhit H.P.’nin evinde verilen rüşvetlerle ilgili bir defter bulundu.



Bu defter, müteahhit H.P.’nin, yaptığı yolları denetleyerek rapor hazırlayan Karayolları Denetim Mühendisi G.T.’ye "Elbise, ayakkabı, sauna, bilezik, yemek ve konaklama" için para ödediğini açığa çıkardı. Müteahhit H.P., bazı polislere ve jandarma ile birlikte bazı bürokratlara dağıttığı rüşveti de deftere yazdı.



Müteahhitten savunma



Aralarında Ankaragücü Başkanı Cemal Aydın’ın oğlu C. Aydın ile birlikte Karayolları bürokratları, yol denetim mühendisleri ve müteahhitlerin bulunduğu 55 kişiyle birlikte gözaltına alınan müteahhit H.P., polis ifadesinde sadece mühendis G.T.’nin yemek parasını karşıladığını kabul etti. H.P., 15 sayfayı aşan ifadesinde "G.T. Karayolları 4. Bölgede mühendistir ve yapmış olduğumuz yol işini denetlemekle görevlidir. Eskişehir’de kendisi ile birlikte yemek yemiştik yazılan not onun gideridir" savunması yaptı. H.P. deftere kendi el yazısı ile kaydettiği diğer harcamalar konusunda, "Ortaklarıma masrafları fazla göstermek için yazdım. Kimseye rüşvet vermedim" dedi.



Kamerayla izlendiler



Operasyon, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın kişisel internet sitesine mart ayında gelen ihbar maili ile başladı. Daha sonra savcılığa yansıyan operasyonu, dört aydır özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Görüşen yürütüyor. Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüphelileri dört ay boyunca kamera ile izledi. Şüphelilerin ihale gününde Karayolları bahçesinde toplanarak, diğer firmaları saf dışı bırakabilmek için yaptıkları konuşmalar da kaydedildi.



’Titiz’ rüşvetçi her şeyi not etmiş



Jandarmaya verilen 1200 YTL



Polatlı şube şefine 500 YTL



G. beye (denetim mühendisi) ile Nallıhan’a gittiğimizde 2.000



G. beyin kendisine 2.000



G. beye elden verilen 200



Belediye’ye (Alpu) 220 YTL.



G. beyle Eskişehir, mazot, sauna, yemek, paket 210 YTL.



G. beye elbise 750 YTL.



O.K. 7.500 YTL.



Çaycı ve polislere 150 YTL.



E. ile T.’ye yemek 100 YTL.



G. beye 300 YTL.



G. beye elbise ve ayakkabı 650 YTL.



Sulakyurt Jandarma(K..)’e 70 YTL



G. beye 7.500 YTL.



K. beye 5000 YTL.



S..müdüre 500 YTL.



3. nolu hak edişi yaptırırken T.’a 200 YTL.



G. beye nişan için bilezik 200 YTL.



T. ve E. beye 500 YTL.



C. şefe 500 YTL.



Müdürün sekreterine 130 YTL.



K.. beye 2.500 YTL.



A.E. ye çıkma 2.500 YTL.



O.K. 7.500 YTL.



Niye oradayım hatırlamıyorum



Sorgulamada müteahhit H.P.’ye, "Şartname aldınız, ama ihaleye katılmadınız. İhale günü ise diğer firma yetkilileri ile Karayolları bahçesinde görüntülendiniz. İhaleye katılmadığınız halde neden orada bulundunuz" sorusu yöneltildi. H.P., "Yollar rampa olduğu için katılmak işime gelmedi. Gösterdiğiniz fotoğraflar bana aittir. Bahse konu ihale tarihinde ve saatinde ihaleye katılmadığım halde neden orada olduğumu hatırlamıyorum. Bahse konu ihale için kimse ile anlaşmadım" yanıtını verdi.