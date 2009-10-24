Saramago: İncil kötü alışkanlıkların el kitabı

1998 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Portekizli yazar Jose Saramago’nun İncil’i “kötü alışkanlıkların el kitabı” olarak tanımlaması ülkesindeki muhafazakârlardan ve Katolik Kilisesi’nden tepki aldı.



Portekiz’deki Piskoposlar Konferansı’nın sözcüsü Manuel Morujao, Nobel Ödülü sahibi birinin “kutsal kitaplara karşı olmasına anlam veremediğini ve üzüntü duyduğunu” söyledi. Teolog Joaquim Carreira das Neves de, “Ciddi biri değil. Bir romancı milyonlarca Katoliğe, Yahudiye ve Protestana hakaret edemez. Saramago, İncil ile oynayan bir komedyen” açıklamasında bulundu. Adem ile Havva’nın ilk oğlu olan Kabil’in kardeşi Habil’i öldürmesini konu eden “Kabil” adlı yeni romanını geçen pazar günü tanıtan Saramago ise İncil karşıtı sözlerini savunmayı sürdürdü. Saramago, “İncil’in Tanrı’sı güvenilir değil, kötü biri ve öç almaya kararlı. İncil’de acımasızlık, zina, her türlü şiddet ve kan dökme var. Bu inkâr edilemez. Eğer İncil’de, Tanrı’nın acımasızlığının gösterildiği Kabil ve Habil’in bölümü olmasaydı, bu roman olmazdı. İncil’deki Tanrı’ya güvenilmemeli” diye konuştu. Gelen eleştirilere karşı, “Katolikler’den tepki beklemiyordum, çünkü onlar İncil’i okumuyorlar. O kalınlıkta bir kitabı kim okur?” biçiminde alaylı bir yanıt veren Saramago, “Birçok insanın bağışıklığını bozan biriyim. Ama bu beni ilgilendirmiyor. İşimi yapıyorum” diye konuştu.